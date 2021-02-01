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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Спалах Covid-19 в Іспанії: 78 літніх людей захворіли після щеплення Pfizer

В іспанському місті Лагартера коронавірусом заразилися 78 мешканців будинку для літніх людей після щеплення вакциною Pfizer. Семеро з них померли від ускладнень.

вакцина, коронавірус

Усі літні люди отримали першу дозу вакцини 13 січня. Після чого у десяти щеплених з’явилися перші симптоми хвороби, які списали на побічні ефекти вакцини.

Проте, коли кількість інфікованих зросла, їх ізолювали в кімнатах. Станом на 1 лютого, померли семеро людей, ще чотирьох госпіталізували, а інші перебувають на ізоляції.

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Водночас в керівництві закладу запевняють, що вони дотримувались протоколів та всіх санітарних норм.

Побічні ефекти від вакцини Pfizer

У Словаччині помер чоловік після вакцинації препаратом від Covid-19, який виготовили компанії Pfizer-BioNTech.

За словами представниці Державного інституту з контролю ліків Магдалени Юркемікової, усі випадки небажаних реакцій на вакцину від Covid-19 потрібно розглядати індивідуально.

79-річний пацієнт невдовзі після вакцинації відчув слабкість у тілі та підвищення температури. Також у нього боліло місце уколу.

Джерело: El Periodico

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