Дорослі пацієнти з діагнозом шизофренія мають мінімум у два рази вищий ризик смерті від коронавірусу, ніж люди без розладів психіки.

Такого висновку дійшли дослідники медичного центру Лангоне при Нью-Йоркському університеті та Інституту психіатричних досліджень Натана Клайна, дослідження було опубліковане в медичному журналі JAMA Psychiatry.

У дослідженні брали участь більше 7 тис. пацієнтів, що хворіють на коронавірус, з них 864 пацієнта (11,8%) померли або були відправлені в хоспіс протягом 45 днів після отримання позитивного тесту на Covid-19.

Провідний автор роботи Катлін Немані вважає, що такі результати можуть бути пов’язані з тим, що люди із серйозними захворюваннями психіки зазвичай мають супутні проблеми, наприклад хвороби серцево-судинної системи. А також приймають токсичні препарати для лікування психічних розладів.

Також вчені звернули увагу на те, що такі пацієнти рідше звертаються за медичною допомогою, а також можуть мати аномальну відповідь імунної системи на вірусні захворювання.

Коронавірус в Україні

Ефективно боротися з росповсюдженням коронавірусної інфекції допоможе вакцинація населення, яка вже стартувала в багатьох країнах світу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив про орієнтовну дату старту вакцинації в Україні – 15 лютого. Вона буде відбуватися у кілька етапів, під час першого планується зробити щеплення майже 367,5 тис. українців.

Джерело: JAMA Psychiatry.