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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Побічні ефекти та антитіла: як вакцинація впливає на людей, які вже хворіли на Covid-19

У людей, які перехворіли на Covid-19, а потім вакцинувалися від коронавірусу, зустрічаються виразні побічні ефекти. Також вони виробляють більше антитіл, ніж ті, хто не переніс інфекцію.

вакцинація

У дослідженні взяли участь 109 людей, 41 з яких раніше перенесли захворювання і у них вже є антитіла до Covid-19. У цій групі рівень антитіл після введення першої дози вакцини був вищим, ніж у тих, хто раніше не хворів.

Крім того, у людей, які перехворіли, частіше зустрічались побічні ефекти після щеплення – головний біль, озноб, біль у м’язах і суглобах. Основним побічним ефектом у людей, які не перехворіли до вакцинації, був біль у місці введення.

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На думку вчених, це цілком очікуване явище, адже м-РНК препарат містить генетичний матеріал, на основі якого в організмі синтезується шипоподібний білок коронавірусу.

Імунна система людей, які вже перехворіли, може розпізнавати ці білки. А самопочуття після вакцинації погіршується через те, що імунні клітини атакують чужорідні білки препарату.

Автори дослідження також додали, що можливо для людей, які перенесли Covid-19, буде достатньо однієї дози вакцини. Вони доводять, що після перенесеної інфекції перша доза вакцини працює як друга.

Вчені наголошують, що результати аналізу реакції людей на вакцину потребують додаткової перевірки.

Вакцинація у світі

Найбільш продуктивно вакцинація у світі проходить в Ізраїлі, Арабських Еміратах та Великій Британії. Саме у цих країнах найбільше громадян, які вже отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу.

А найбільше вакцинацій провели у США, Китаї та Великій Британії.

Джерело: medrxiv

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