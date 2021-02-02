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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Прощавай, фаст-фуд: дієта під час виразки шлунка – продукти та меню

Виразка шлунка – хронічне рецидивне захворювання, основним проявом якого є виразковий дефект слизової оболонки шлунка або дванадцятипалої кишки, який, як правило, виникає на тлі запальних змін, зумовлених інфекцією Helicobacter pylori.

дієта

Причини виникнення виразки шлунка: неправильне харчування, вживання грубої та гострої їжі, стреси, тривога, депресії, зловживання алкоголем, паління, безконтрольне приймання деяких ліків.

Симптоми: біль непостійного характеру, який виникає у верхній частині живота, печія, блювання і нудота, відсутність апетиту.

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Під час лікування виразки лікарі настійно рекомендують дотримуватися дієти, щоб шлунок залишався у спокійному стані та швидше відновлювався.

Факти ICTV підготували список продуктів та меню для людей, які хворіють на виразку шлунка.

Які продукти необхідно виключити

Дієта під час виразки шлунка – ПРОДУКТИ і МЕНЮ

  • смажена їжа;
  • гострі страви;
  • м’ясні, рибні та грибні бульйони;
  • прянощі (лавровий лист, гірчиця, перець тощо);
  • міцні чай і кава;
  • алкогольні напої;
  • консерви;
  • копченості.

– Фаст-фуди, швидке харчування – це шлях до захворювань кишково-шлункового тракту, набирання зайвої маси тіла внаслідок порушення обміну і відкладання великої частки жирової тканини. Найімовірніше, фастфуди приведуть вас до лікарні, – стверджує дієтолог В’ячеслав Передерій.

Які продукти можна вживати

Намагайтеся вживати якомога більше рідких і кашоподібних страв. При виразці шлунка хороша та їжа, яка швидко перетравлюється і залишає ваш організм. Найбільш живучі “поселенці” у вашому шлунку – жири.

дієта

  • рідкі каші;
  • овочеві супи;
  • відварне м’ясо і риба;
  • некруто відварені яйця;
  • рослинні олії (соняшникова, оливкова);
  • киселі й желе, компоти;
  • лужна вода, яка не містить вуглекислого газу.

Меню дієти під час виразки шлунка

Меню на тиждень при виразці має бути збалансованим, корисним і поживним, наближеним до всіх стандартів.

Понеділок:

  • сніданок:  омлет на пару з 2-х яєць і води, компот;
  • обід:  нежирний рисовий суп, рибні котлети з пюре з овочів, кисіль;
  • вечеря: макарони з м’ясом яловичини на пару, салат з варених буряків;

Вівторок: 

  • сніданок: паровий омлет, трав’яний чай;
  • обід: суп із цвітної капусти з сухариками, рибні котлети та картопляне пюре;
  • вечеря: овочеве пюре і відварна куряча грудка, салат з відвареного буряка з чорносливом.

Середа: 

  • сніданок: некруті яйця, неміцний чай;
  • обід: овочі на пару, курячі котлети, компот несолодкий;
  • вечеря: картопляне пюре та овочі на пару;

Четвер: 

  • сніданок: філе хека на пару, гречана каша.
  • обід: відварені овочі в протертому виді, неміцний курячий бульйон.
  • Вечеря: кисіль, дієтичне печиво, сирна нежирна маса без сметани.

П’ятниця: 

  • сніданок: нежирний сир з додаванням меду, склянка компоту.
  • обід: паровий омлет, зелений чай.
  • вечеря: філе з індички, відварена рубана локшина, склянка компоту.

Субота: 

  • сніданок: паровий омлет, трав’яний чай;
  • обід: суп на овочевому бульйоні, котлети на пару, скибка вчорашнього хліба, кисіль;
  • вечеря: риба на пару або відварна, терті овочі, яйце некруто, вода.

Неділя:

  • сніданок: рисова каша з паровим омлетом, кисіль;
  • обід: курячий бульйон з овочами, морквяне пюре з тюфтельками з індички на пару;
  • вечеря: рибні тюфтельки з рисом, ромашковий відвар;

Лікарі рекомендують готувати страви, які не потребують тривалого пережовування і не дратують стінку шлунка. Крім того, слід харчуватися невеликими порціями, але часто. Під час вживання їжа повинна бути теплою – не холодною і не гарячою.

дієта

Виразка шлунка – патологія, яка потребує кваліфікованої медичної допомоги. Звернення до лікаря допоможе зменшити ризик прориву виразки, грамотно скоригувати раціон і добрати найбільш ефективні схеми лікування виразки шлунка медикаментами.

Симптоми апендициту

Апендицит є однією з найпоширеніших патологій, яка вимагає хірургічного втручання. Основні симптоми апендициту: біль у верхній частині живота або в районі пупка, втрата апетиту, діарея, закрепи, помірна лихоманка, здуття живота.

Діагностувати захворювання може кваліфікований терапевт або інший лікар, а остаточно поставити діагноз – хірург. Зазвичай він проводить огляд. Додатково можуть провести загальний аналіз крові та сечі.

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