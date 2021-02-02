Республіка Сербська, частина Боснії і Герцеговини, отримала першу партію російської вакцини Спутник V. Вакцинація може розпочатися через два тижні.

1 лютого в аеропорт Сараєво прибули перші 2 тис. доз російської вакцини. Препарат відправили до Агентства із лікарських засобів для здійснення контролю якості.

Препарату вистачить на 1 тис. людей. Спочатку вакцинуватимуть пріоритетну групу – медиків, які працюють з хворими на Covid-19.

Загалом Республіка Сербська замовила 400 тис. доз Спутник V до 200 тис. людей.

Вірменія також замовила російську вакцину від коронавірусу, а МОЗ країни схвалило її використання. 15 осіб вже вакцинували Спутник V.

Директор вірменського Національного центру з контролю і профілактики захворювань Гаяне Саакян повідомила, що серед вакцинованих жодних ускладнень чи побічних ефектів не зафіксували.

До слова, вакцину Спутник V зареєстрували в Росії, Білорусі, Республіці Гвінея, Палестині, Венесуелі, Аргентині, Болівії, Парагваї, Туркменістані, Угорщини, ОАЕ, Ірані і Тунісі.

Вакцина Спутник V

11 серпня РФ зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу Спутник V.

Не очікуючи на завершення третьої фази клінічних випробувань, у вересні Спутник V почали використовувати за прямим призначенням. Вакцину почали отримувати люди з груп ризику, вчителі та медики.

У МОЗ України зазначили, що російська вакцина від коронавірусу майже не має шансів потрапити на ринок України.

Джерело: Балканський оглядач, Арменпресс