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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Республіка Сербська та Вірменія вакцинуватимуть людей препаратом Спутник V

Республіка Сербська, частина Боснії і Герцеговини, отримала першу партію російської вакцини Спутник V. Вакцинація може розпочатися через два тижні.

Вакцинація

1 лютого в аеропорт Сараєво прибули перші 2 тис. доз російської вакцини. Препарат відправили до Агентства із лікарських засобів для здійснення контролю якості.

Препарату вистачить на 1 тис. людей. Спочатку вакцинуватимуть пріоритетну групу – медиків, які працюють з хворими на Covid-19.

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Загалом Республіка Сербська замовила 400 тис. доз Спутник V до 200 тис. людей.

Вірменія також замовила російську вакцину від коронавірусу, а МОЗ країни схвалило її використання. 15 осіб вже вакцинували Спутник V.

Директор вірменського Національного центру з контролю і профілактики захворювань Гаяне Саакян повідомила, що серед вакцинованих жодних ускладнень чи побічних ефектів не зафіксували.

До слова, вакцину Спутник V зареєстрували в Росії, Білорусі, Республіці Гвінея, Палестині, Венесуелі, Аргентині, Болівії, Парагваї, Туркменістані, Угорщини, ОАЕ, Ірані і Тунісі.

Вакцина Спутник V

11 серпня РФ зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу Спутник V.

Не очікуючи на завершення третьої фази клінічних випробувань, у вересні Спутник V почали використовувати за прямим призначенням. Вакцину почали отримувати люди з груп ризику, вчителі та медики.

У МОЗ України зазначили, що російська вакцина від коронавірусу майже не має шансів потрапити на ринок України.

Джерело: Балканський оглядачАрменпресс

Фото: Dreamstime

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