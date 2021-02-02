Вакцинуватися від Covid-19, ймовірно, доведеться щороку – Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що, ймовірно, щеплення від Covid-19 доведеться робити щороку.

Про це Меркель заявила після проведення наради з головами земельних урядів, представниками Єврокомісії та фармацевтичних компаній, які виробляють вакцини від коронавірусу, 1 лютого.

– Це схоже на вакцину проти грипу, коли ви щоразу повторно вакцинуєтесь проти нової мутації вірусу, – зазначила Меркель.

Вона стверджує, що попри всі проблеми, влада розраховує дотриматися даної раніше обіцянки про те, що кожен житель Німеччини отримає змогу зробити щеплення до кінця літа.

Меркель наголосила, що обіцянка може бути виконана навіть, якщо два фармацевтичних виробники, Johnson&Johnson і Curevac не отримають схвалення на розроблені ними вакцини.

Також канцлер попередила, що у разі появи нового виду коронавірусу, проти якого не діятимуть вже вироблені вакцини, доведеться починати все спочатку.

– Якщо цей вірус продовжить змінюватися, у нас буде ще одна проблема. Якщо, наприклад, з’явиться мутація, на яку вакцина не діє, то ми почнемо все спочатку, — додала Меркель.

29 січня Європейське агентство з лікарських засобів дозволило застосування вакцини від Covid-19 шведсько-британської фармацевтичної компанії AstraZeneca на території Європейського Союзу.

В організації також зазначили, що цим рішенням вони розширили кількість вакцин, які будуть доступні для країн-членів ЄС, щоб активно боротися з пандемією Covid-19.