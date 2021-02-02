Велика Британія протестує 80 тис. людей на новий штам Covid-19

Населення восьми регіонів Англії протестують на новий південноафриканський штам Covid-19, щоб вчасно виявити та ізолювати нові випадки захворювання.

Тести пропонують проводити “від дверей до дверей” та за допомогою мобільних пунктів, завдяки чому влада сподівається охопити 80 тис. людей віком від 16 років.

Причиною посиленого масового тестування стало підтвердження перших випадків африканського штаму в країні. Нові випадки не пов’язують із мандрівниками, тобто не відомо як новий штам почав поширюватися у регіоні.

За допомогою тестування вже підтверджено 105 випадків інфікування новим штамом. Із них 11 людей не були в Південній Африці та не контактували з людьми, які звідти приїхали.

Тестування охопить райони, у яких проживали заражені люди – частини графств Кент, Суррей, Лондона, Броксборнський район та Сауспорт.

Водночас міністр охорони здоров’я Метт Генкок заявив, що таким чином сподівається виявити всі випадки зараження африканським штамом. Він закликав жителів районів обмежити контакти до здавання тесту.

Новий штам Covid-19

У грудні 2020 року стало відомо, що у Південно-Африканській Республіці виявили новий штам Covid-19. Епіцентром цього різновиду інфекції став округ Нельсон Мандела Бей в провінції Східний Кейп.

Учені попереджають, що нова мутація коронавірусу може бути більш стійкою до антитіл. Це може знизити ефективність вакцин від Covid-19.

Уже відомо, що мутація 501Y.V2 на 50% заразніша, ніж попередні. Наразі її вже зафіксували у понад 20 країнах.

Джерело: BBC