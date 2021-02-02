Поки не відомо, чи відіграють тварини якусь роль в поширенні коронавірусу серед людей. У будь-якому випадку дотримання заходів безпеки допоможе захистити як людей, так і їх домашніх улюбленців.

Про це заявила офіційна представниця американського Центру профілактики та контролю захворюваності доктор Кейсі Бартон Бехравеш 1 лютого.

– На основі обмеженої інформації, яка у нас є, ризик зараження людини Covid-19 від тварини, в тому числі домашньої, є досить низьким, – заявила Бехравеш.

Вона також зазначила, що станом на середину січня відомо про 187 тварин у 22 країнах світу із підтвердженою інфекцією SARS-CoV-2, не беручи до уваги норок на фермах у Данії.

Центр профілактики та контролю захворюваності США слідкує за дослідженнями Covid-19 серед тварин і класифікує тварин в залежності від ризику їх зараження.

За словами Бехравеш, до тварин, які дуже чутливі до вірусу, належать кішки, хом’яки, примати, кролики, норки та олені.

Як захистити домашніх тварин від Covid-19

Центр профілактики та контролю захворюваності США рекомендує ставитися до тварин, як до членів сім’ї, аби захистити їх від коронавірусу і обмежувати їх контакти з людьми поза домом.

Тримайте котів в середині дому і не дозволяйте іншим домашнім тваринам вільно бродити вулицями;

Не одягайте на тварин маски, це може тільки зашкодити їм;

Інфіковані люди повинні уникати контакту з домашніми тваринами, тобто не цілуватися, не обійматися чи, наприклад, не спати з ними в одному ліжку;

Під час лікування Covid-19 краще віддайте тварину на деякий час рідним або друзям;

Носіть маску під час спілкування з тваринами;

Зверніться до ветеринара, якщо помітили у тварини симптоми Covid-19.

Симптоми коронавірусу у тварин: кашель, чхання, лихоманка, млявість, блювота та діарея.

Коронавірус у норок

У Данії через мутацію коронавірусу у норок знищили всі ферми з такими тваринами. Відповідно до дослідження, вірус міг переходити до людей. До пандемії країна була лідером з розведення норок.

Після цього у Данії виник скандал щодо неналежних норм поховання норок. Детальніше читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: CNN