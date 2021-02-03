Під час дослідження мережі приватних лабораторій спеціалісти проаналізували результати тестувань на антитіла зі всієї країни і встановили, що з протестованих українців 52% мають антитіла IgG.

Загалом у період з травня 2020-го до січня 2021 року тест на антитіла IgG до Covid-19 в мережі приватних лабораторій пройшли 140 тис. осіб.

За результами дослідження імунітет до коронавірусу мають від 44% до 60% людей, залежно від регіону.

На думку спеціалістів, це дуже позитивна динаміка, адже в жовтні минулого року цей показник становив лише 33%, а у липні тільки 9%. Це може означати, що Україна поступово наближається до набуття колективного імунітету.

Важливо також те, що влітку показники разюче відрізнялися залежно від регіону країни, а зараз – майже вирівнялися.

Найбільшу кількість людей з антитілами IgG зафіксовано на півдні України. Рекорд у Херсоні – 61%. Найнижчий показник на заході – Рівне – 39%, Закарпаття і Хмельницький – 38%. Столиця тримається на середньому рівні – 51%, центральні та східні регіони – так само.

Серед вікових груп найвищий показник наявності антитіл IgG у людей старших за 60 років – 51%, найнижчий у громадян від 20 до 40 – 31%.

Коронавірус в Україні

Для швидшого досягнення колективного імунітету потрібна масова вакцинація населення. За оцінками епідеміологів, Україна має провакцинувати 24-25 млн населення протягом року. Орієнтовна дата початку вакцинації в Україні – 15 лютого.

Джерело: Сінево