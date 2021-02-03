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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Дані про вакцинацію в Україні зберігатимуть у модулі імунізації – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я розробило модуль імунізації населення України від коронавірусу.

вакцина коронавирус

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер під час брифінгу 3 лютого. Вакцинація відбуватиметься за допомогою цифрових інструментів.

– Для того, щоб у майбутньому, коли пацієнт звернеться до лікаря, щоб розуміти, що він був вакцинований, це було в єдиній системі, і електронна система охорони здоров’я найкраще для цього підходить. Для цього нами розроблено модуль імунізації, – сказав Кучер.

За словами заступника, за допомогою  модуля імунізація інформація зберігатиметься у форматі, який буде зручним як для лікаря, так і для пацієнта. Також будуть дотримані всі необхідні міжнародні стандарти зберігання таких даних.

– Лікар може внести велику кількість інформації до системи щодо типу вакцини, дозування, способу введення, причини проведення вакцинації або непроведення, якщо людина відмовляється, – зазначив Кучер.

Він додав, що медичному персоналу не потрібно буде вчитися як використовувати новий програмний засіб, бо це буде реалізовано у функціоналі тієї медичної системи, яка представлена в тому чи іншому медичному закладі.

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У центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я вже ведеться реєстр медичних записів про направлення та рецепти, реєстр пацієнтів та інше, що забезпечить наявність та повноту медичних даних про пацієнта в електронній системі охорони здоров’я.

Кучер додав, що всі дані будуть централізовані, щоб їх можливо було використовувати в інших цілях у майбутньому – при додаткових аналізах та в наукових цілях.

Вакцинація в Україні

Наприкінці січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко анонсував старт вакцинації в Україні орієнтовно 15 лютого. Остаточну дату поки що не затвердили.

На першому етапі планується вакцинувати майже 367,5 тис. українців.

В рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.

Фото: Dreamstime

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