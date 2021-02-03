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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

До ускладнень від Covid-19 може додатися діабет – лікарі

До наслідків коронавірусу разом з ураженням легень, проблемами з нирками та серцем, а також неврологічними розладами може додатися розвиток цукрового діабету.

діабет

Про це повідомив доктор Михайло Зільбермінт із приміської лікарні в Бетесді (штат Меріленд), який очолює спеціальну команду, що піклується про людей із порушенням обміну речовин.

– Раніше ми лікували до 18 осіб із діабетом на день. Зараз піклуємося про 30 щодня, – сказав він.

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За словами лікаря, багато з цих пацієнтів раніше не хворіли на діабет. У декого, хто мав підвищений рівень цукру в крові під час захворювання на коронавірус, нормалізувався стан до моменту виписки з лікарні. Інші повернулися додому з діагнозом повноцінний діабет.

Американські лікарі посилаються на більш ранні дослідження лікарів із китайського Уханя, які фіксували підвищений рівень вмісту цукру в крові пацієнтів із Covid-19. Лікарі з Італії також встановлювали зв’язок між коронавірусом та порушенням засвоєння глюкози в організмі.

Нині немає єдиного висновку, що інфекція може спричинити діабет 1 або 2 типу, і чи є він тимчасовим ускладненням або постійним захворюванням. Вчені також точно не знають, чи може Covid-19 ускладнити перебіг діабету у пацієнтів.

Наслідки Covid-19

Окрім фізичного здоров’я, коронавірус завдає шкоди психологічному стану. Численні карантинні обмеження, у яких змушене жити людство, змінюють звичний ритм життя.

Так, з вересня у Києві зафіксували п’ять випадків самогубств серед людей, які захворіли на Covid-19.

Факти ICTV з’ясували як коронавірус впливає на психологічний стан та чому люди вчиняють самогубство на тлі пандемії.

Джерело: The Washington Post

Фото: Depositphotos

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