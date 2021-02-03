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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

МОЗ затвердило перелік ліків для першої допомоги на пунктах Covid-вакцинації

У Міністерстві охорони здоров’я затвердили Примірний перелік лікарських засобів та медичних виробів для надання медичної допомоги при невідкладних станах у пунктах щеплення.

Ліки

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Невідкладна допомога повинна надаватися до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Тому все, що затверджено наказом, є обов’язковим до виконання центрами надання первинної медичної допомоги, пунктами щеплення, як постійними, так і тимчасовими (мобільні бригади), – зазначив лікар.

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За його словами, імунізація проти Covid-19 повинна пройти із забезпеченням максимального рівня безпеки та захисту для усіх, хто буде вакцинуватися.

Також він додав, що перелік охоплює необхідні лікарські засоби та медичні вироби для надання медичної допомоги у випадку розвитку несприятливих подій після проведення імунізації.

До слова, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що інфраструктура для організації вакцинації населення від коронавірусу вже підготовлена.

Загалом в Україні працюватиме 500 мобільних бригад, які робитимуть щеплення. Перші 50 почнуть роботу вже у лютому в усіх регіонах країни.

У найближчі тижні Україна отримає 117 тис. доз вакцини компанії Pfizer і BioNTech. Передусім їх використають для щеплень лікарям.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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