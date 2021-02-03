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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

В Британії і Німеччині стартує розробка вакцин від Covid-19 нового покоління

Фармацевтичні компанії Німеччини та Великобританії беруться до розробки нової вакцини від коронавірусу.

вакцина коронавирус

Німецька науково-дослідницька медична компанія GlaxoSmithKline та британська біофармацевтична компанія CureVac планують випустити в продаж у 2022 році мРНК-вакцину нового покоління

Нову розробку від вже наявних вакцин відрізнятиме потенціал мультивалентності, який бореться одразу з кількома штамами захворювання, хоча введено лише одну дозу вакцини.

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На розробку вакцини нового покоління вже виділено 150 млн, компанії розраховують вивести продукт на ринок якомога швидше, одразу після проходження клінічних досліджень.

Вакцини CureVac 

Британський фармацевтичний гігант CureVac вже має розроблену вакцину першого покоління від коронавірусу, яка наразі проходить третій етап клінічних випробувань. 

GlaxoSmithKline надасть CureVac в 2021 році підтримку у створенні 100 млн доз вже існуючої вакцини.

Джерело: GlaxoSmithKline

Фото: Dreamstime

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