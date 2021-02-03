Інсульт — це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку. Він найчастіше є ускладненням гіпертонічної хвороби та розвивається на фоні різкого підвищення артеріального тиску.

У Центрі громадського здоров’я зазначають, що Україна залишається одним із європейських лідерів за захворюваністю на інсульт (67%).

Під час інсульту, через обмеження чи припинення постачання крові, клітини мозку починають відмирати зі швидкістю 2 млн нейронів щохвилини. За таких обставин людині потрібно одразу надати чи викликати невідкладну допомогу, бо чим швидше хворому допоможуть, тим більше шансів на одужання.

У НСЗУ розповіли, як розпізнати інсульт та надати першу допомогу хворому.

Симптоми інсульту

Симптоми інсульту легко запам’ятати за абревіатурою МОЗОК.

М — мовлення. Раптове порушення мовлення або людина не може відповісти на запитання;

О — очі. Раптова втрата зору чи чіткого бачення;

З — запаморочення. Втрата рівноваги чи запаморочення в голові;

О — обличчя. Поява асиметрії на обличчі, неможливість посміхнутися;

К — кінцівки. Раптова слабкість чи оніміння кінцівок. Людина не може підняти вгору обидві руки або одна рука занадто слабка і людина не може нею рухати.

Ознаки інсульту

людина не може посміхнутися, при цьому зазвичай опускається куточок губ;

постраждалий не може нормально говорити — вимова нерозбірлива та плутана;

людина не може підняти руки вгору або ж одна рука занадто слабка і не ворушиться;

виникає слабкість чи оніміння у правій або лівій частині тулуба та кінцівках.

Перша допомога під час інсульту

Якщо ви відчули вищеперераховані симптоми, варто одразу викликати швидку допомогу за номером 103 та максимально точно описати симптоми та стан людини, якій потрібна допомога.

Під час очікування бригади швидкої потрібно дещо зробити для людини з підозрою на інсульт:

забезпечити спокій;

не давати їсти та пити;

знайти та приготувати лікарські засоби, які приймає людина на постійній основі.

Крім того, необхідно зафіксувати появи перших ознак мозкового інсульту. Це потрібно для того, щоб лікарі вирахували вікно терапевтичних можливостей і встигли розпочати необхідну терапію. Вікно терапевтичних можливостей становить лише 4,5 год.

Куди везтиме пацієнта бригада швидкої

Людину з підозрою на гострий мозковий інсульт бригада екстреної медичної допомоги повинна доставити безпосередньо в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інсульту. Час доїзду швидкої не повинен становити понад 60 хвилин.

У НСЗУ зазначили, що пацієнта не можуть транспортувати до будь-якої найближчої лікарні, де немає апаратів МРТ чи КТ, адже так неможливо буде встановити діагноз.

Люди, які планують госпіталізувати когось в лікарню з інсультом, можуть уточнити в оператора контакт-центру за номером 16-77, чи має цей медзаклад контракт з НСЗУ на лікування інсульту.

Які послуги безкоштовні

діагностика – комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, екстрені лабораторні дослідження;

проведення тромболітичної терапії за потреби;

цілодобовий моніторинг стану пацієнта;

медична реабілітація в гострому періоді.

Детальніше про профілактику інсульту читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: НСЗУ