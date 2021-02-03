Які продукти допомагають відновити організм після Covid-19

Виснажений організм після Covid-19 потребує легкої та збалансованої їжі, яка сприятиме швидшому відновленню імунітету. Тому слід звернути увагу на продукти, які ви споживаєте.

Факти ICTV підготували список продуктів, які посприяють скорішому відновленню організму після коронавірусу.

– Не існує овочів та фруктів, які допоможуть вилікувати застуду, грип чи коронавірус. Кожна людина повинна їсти певні здорові продукти, щоб почуватися добре та мати міцний імунітет, – стверджує лікар-імунолог Світлана Гук.

За словами стратега, інфекціоніста Вадима Арістова, організм людини потребує споживання трьох незамінних складових для відновлення після хвороби.

По-перше, необхідно забезпечити організм значною кількістю білків. До раціону варто ввести бобові (горох, сочевицю) та, відповідно, додавати їх у різні страви. Як перекус можна використовувати, наприклад, хумус.

– Такі продукти варто вживати особливо тоді, коли людина перехворіла, адже організм виснажений. Часто під час хвороби людина лежить. Фізичне навантаження зменшується, а споживання нутрієнтів з їжею не відповідає надзвичайно високій потребі для боротьби з хворобою. Тому організм бере білки з своїх природних депо – м’язів. Під час реабілітації бобові та інші високобілкові продукти допоможуть відновитися швидше, – зазначив інфекціоніст.

Крім того, варто використовувати арахісове масло, їсти різноманітні горіхи. Вони мають велику кількість протеїнів. Також їх можна використовувати як снеки або десерт (наприклад, халву).

По-друге, відновити енергію в організмі допоможуть рослинні олії та продукти, які містять крохмаль, – рис, картопля, цільнозернові продукти. Вони є джерелами складних вуглеводів, які поступово вивільняються, коли людина починає рухатися, гуляти, займатися вправами.

– Організму потрібні складні вуглеводи, які є у цих продуктах. Звісно, не треба переїдати і набирати зайві калорії, щоб не стимулювати ожиріння. Але якщо відбулася втрата ваги – треба потроху “наїдати” втрачене під час Covid-19. Паралельно з посиленням рухової активності, – стверджує Арістов.

По-третє, під час відновлення потрібно споживати достатню кількість вітамінів. Для цього в раціон слід додати фрукти та овочі.

Лікар Світлана Гук радить вживати більше зелені: зелені листові салати, броколі, капуста, горошок – ці продукти мають позитивний вплив на роботу кишківника, що могла постраждати через коронавірус.

Людина має з’їдати п’ять порцій овочів та фруктів на день. Порцією можна вважати: 80 г свіжих чи заморожених овочів та фруктів (можна замінити 1 ст. ложкою сушених, або ж 150 мл соку).

– Щодо сніданку, обіду та вечері – потрібно прагнути, щоб там були вітаміни: половина тарілки – овочі та фрукти, чверть – протеїни і друга чверть – вуглеводи, – радить Арістов.

Також не варто забувати про цитрусові: апельсини, мандарини, грейпфрут, лимон – продукти з вітаміном С не зможуть перемогти хворобу, але зміцнять імунну систему. Вони містять багато клітковини, яка сприяє травленню.

Але не варто вживати цитрусові у великій кількості, щоб не спричинити алергію чи отруєння. Також не варто вживати ці продукти людям з алергією.

– Чудовими замінниками цитрусових можуть бути наші регіональні продукти – гарбуз, груша, яблуко, морква. Можна пити свіжовижаті соки з них, але без цукру – це дуже корисно, – зазначила Гук.

Лікарі не радять вживати продукти, які містять прості вуглеводи. Солодка їжа, шоколад, мед у великих кількостях тільки зашкодять організму після Covid-19, адже вони здатні швидко підвищувати рівень цукру в крові та призводити до ожиріння.

Також Світлана Гук та Вадим Арістов радять звертатися за консультацією до дієтологів, адже вони не тільки допоможуть скласти меню харчування, а й проведуть детальне обстеження організму.

Чим корисні вітаміни D, C та цинк

Вітамін D забезпечує функціонування важливих процесів в організмі. Вітамін С може підтримувати здоровий вигляд шкіри, знижувати тиск, сприяє засвоєнню заліза. Цинк необхідний для функціонування клітин кишківника, росту кісток і збалансованої роботи імунної системи.

Проте чи корисні вітаміни D, С та цинк у боротьбі з Covid-19 читайте у матеріалі Фактів ICTV.