Усі чудово розуміють, що вакцини від Covid-19, якими нині пропонують робити ін’єкції, є препаратами, створеними нашвидкуруч.

Їх не можна назвати ідеальними, але їх все одно використовуватимуть для вакцинації населення протягом 2021 року і, можливо, у майбутньому.

Звісно, багато хто непокоїться щодо побічних ефектів, які можуть виникнути від вакцинації новими препаратами.

Факти ICTV розповідають, наскільки безпечними є вакцини від Covid-19, і які можуть виникнути побічні ефекти після ін’єкції.

Незначні побічні ефекти

Побічні ефекти у вакцин від коронавірусу точно будуть. Це може сказати будь-яка людина, хоч трохи знайома з медичними препаратами.

Навіть у ліків, які ми звикли приймати під час застуди, є низка побічних ефектів, які можуть проявитися з низькою долею ймовірності. Щось подібне відбуватиметься і під час вакцинації від коронавірусу.

У коментарі Фактам ICTV інфекціоніст Вадим Арістов заявив, що зазвичай після вакцинації проявляються незначні побічні ефекти.

– Перше – це біль у місці ін’єкції, тому що це маленька така ранка, травма, і вона швидко загоїться. Друге – це грипоподібні стани, підвищення температури, ломота в м’язах, головний біль, але це не хвороба, а реакція організму. Вона жодних проблем не викликає. І третє, звісно, це уже суттєві серйозні такі побічні явища, загрозливі. Наприклад, алергія або анафілактичний шок, – розповідає інфекціоніст.

Проте в цьому немає нічого нового. Такі побічні ефекти можуть проявитися, зокрема, після щеплення від грипу або іншої інфекції, не лише коронавірусу.

За словами імунолога Федора Лапія, нині самої лише вакцинації в Ізраїлі достатньо для того, щоб побачити перші негативні дії препаратів від Covid-19, адже перші дози отримали мільйони людей.

– Маємо такі реакції, як почервоніння, біль у місці ін’єкції, що пов’язано як із самою вакциною, так і процедурою ін’єкції, – каже Лапій.

В історії з вакцинацією найбільшу увагу слід звертати на побічні ефекти, які можуть призвести до летальних наслідків.

Реальні ризики

Мабуть, найбільшим ризиком під час вакцинації від коронавірусу є тяжкі алергічні реакції. Проте це дуже незначний відсоток від усіх, хто вакцинується.

Якщо взяти дані кампаній з вакцинації від коронавірусу у США та Ізраїлі то побачимо, що справді тяжкі випадки фіксуються приблизно один раз на 100 тис. ін’єкцій.

Однак до таких ситуацій медики підготовлені і робитимуть все, щоб ускладнення не призвели до найгіршого.

– Теоретично можна говорити, що анафілактичний шок у разі відсутності надання медичної допомоги може призвести до фатальних наслідків. Вони переважно виникають упродовж 15 хвилин після вакцинації. Тому є правило, яке стосується не лише вакцин від Covid-19, упродовж 30 хвилин не залишати медзаклад, – пояснює Лапій.

Із початку вакцинації у багатьох країнах минуло вже кілька місяців, але ми дуже рідко бачимо повідомлення, в яких йдеться про смерть після вакцинації.

Та й тут є багато нюансів. Наприклад, насамперед у США ін’єкції роблять у будинках для людей похилого віку. І смерть такого пацієнта через місяць після вакцинації не означатиме, що проблема була саме у препараті.

Але навіть попри нетривале використання вакцини, нині немає сигналів, які б свідчили про те, що вони викликатимуть проблеми в довгостроковій перспективі.

Фактично є співвідношення ризиків та користі препаратів від Covid-19. І нині користь значно більша за ризики.

– Вакцинація для таких категорій (літніх людей від 65 років, вагітних, людей, які мають серйозні проблеми з імунітетом, – Ред.) відбувається після того, як було зважено ризик і користь. Для літніх людей користь значно перевищує ризик, тому для них і проводиться вакцинація попри те, що щось може піти не так, – каже Арістов.

Навіть під час самого процесу вакцинації науковці спостерігатимуть за її результатами. Чи вироблятиметься значна імунна відповідь? Скільки людей захворіють на коронавірус після ін’єкції? Який відсоток вакцинованих людей хворітиме у важкій формі? Наскільки ефективним є той чи інший препарат?

На всі ці запитання даватимуть відповідь протягом наступних років. Можливо, навіть з’являться вакцини, які будуть набагато кращими за нинішні напрацювання.

Але зараз в країнах робитимуть щеплення навіть нашвидкуруч створеними препаратами, для чого є немало підстав.

Неідеальні, але важливі

Багато хто побоюється вакцин, адже частину з них створено за новими технологіями. Інколи навіть можна побачити міфи про те, що через вакцинацію можна захворіти на коронавірус.

Проте це не так. Вакцини навчають організм самостійно відповідати на збудник хвороби та ефективніше боротися з ним.

– Механізм дії вакцини дуже просто пояснити у вигляді такої собі собаки-шукача, якому дають понюхати умовну хустинку злочинця. Так само ми даємо “понюхати” нашій імунній системі запах цього “злочинця”, і після такого тренування вона готова швидко реагувати, – пояснює принцип вакцинації Арістов.

І це дуже важливо. Звісно, ніхто поки що не може гарантувати, що після вакцинації від коронавірусу ви на нього не захворієте, але в імунної системи буде розуміння, що з цим потрібно боротися.

Наприклад, імунна система може розпізнати коронавірус, коли він тільки потрапив в організм, і зупинити його поширення. А це в свою чергу може вплинути на те, в якому стані протікатиме хвороба, і загалом зменшує загрози для пацієнта.

Імунітет від Covid-19 й досі досліджується, так само, як і те, наскільки він тривалий у результаті вакцинації.

За словами Лапія, нині у медиків є підстави застосовувати препарати.

– Теоретично ми маємо підстави вважати, що імунітет тривалий. Чи треба робити для імунітету ревакцинацію, як проти правця та дифтерії, поки що сказати не можна. Але ми маємо переконливі дані, що вакцина працює за схемою ін’єкцій двох доз… Мета вакцинації – це є захист передусім медичних працівників, бо без них нема кому лікувати хворих на Covid-19, – висловлює думку імунолог.

Навіть попри те, що вакцини паралельно проходять третю фазу випробування, вони вже довели свою безпечність для найуразливіших груп населення, через що й було надано дозвіл на їхнє використання.

Ціль вакцинації дуже проста – зменшити кількість важких випадків протікання коронавірусної хвороби, разом з чим має зменшитися кількість госпіталізацій і летальних випадків.

Ми занадто багато уваги звертаємо на побічні ефекти, які зазвичай дуже незначні, забуваючи, що вони є у багатьох медичних препаратів.

Так, ризики є, але вони справді набагато менші за ті жертви, які будуть, якщо пандемію не візьмуть під контроль. Чи ж варто тоді нехтувати вакциною і ризикувати життями сотень тисяч людей?