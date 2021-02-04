Досить часто трапляється так, що жінка не помічає змін в організмі та списує ознаки вагітності на отруєння та погане самопочуття. Проте деякі симптоми можуть сигналізувати про те, що в організмі жінки зароджується нове життя.

Факти ICTV поспілкувалися з гінекологом медичного центру Сіті клініка Світланою Коханенко про перші ознаки вагітності та коли вони з’являються.

Ознаки вагітності на першому тижні

– На першому тижні особливих ознак вагітності немає, тому про це дізнатися неможливо, – зазначила Світлана.

Термін вагітності визначається з першого дня попередньої менструації, а не з дня можливого запліднення, як часто вважають.

Ознаки вагітності

Світлана Коханенко зазначає, що симптоми вагітності у жінок індивідуальні. Але найбільш поширені – затримка менструації, зміни у молочних залозах та нудота.

– Найчастіше ці симптоми з’являються на 4-5-му тижнях вагітності, але у кожної жінки буває по-різному, – розповіла лікар.

Затримка менструації

Під час запліднення та імплантації плодового яйця в організмі збільшується рівень гормонів, які змінюють процеси в організмі та запобігають відторгненню зародка.

Зміни у молочних залозах

У перший місяць вагітності жінка має незвичні відчуття в грудних залозах, які супроводжуються збільшенням кількості ділянок, молочних протоків, альвеол. Жінки відчувають розпирання, поколювання, тупий біль. Цей симптом вагітності схожий на ознаку того, що скоро будуть критичні дні.

Нудота

Гормони впливають на всі органи та системи, зокрема і на травлення. Вони змінюють метаболічні процеси, знижують тонус м’язів. На це травна система реагує порушенням дефекації (запор, діарея), підвищеним газоутворенням (метеоризмом), блюванням.

– Але все це суб’єктивно. Не можна думати, що ви вагітні тільки тому, що у вас затримка, або ви відчуваєте нудоту, адже ці симптоми можуть бути сигналом інших хвороб організму. Часто пацієнткам хочеться бути вагітними, і жінки самі починають придумувати собі певні симптоми. А потім настають критичні дні і всі ознаки зникають, – додала гінеколог.

Хибна вагітність

Хибна вагітність може бути у будь-якої жінки, яка дуже хоче завагітніти.

– Моя порада: якщо з якихось причин не виходить завагітніти, не треба розглядати кожен цикл з цією метою. Треба жити звичайним життям, і все з часом вийде, якщо немає соматичних проблем в організмі, – стверджує гінеколог.

Як правильно зробити тест на вагітність

Якщо ви відчуваєте ознаки вагітності, то краще одразу вдома пройдіть швидкий тест на вагітність. Лікар стверджує, що краще робити тест на вагітність з першого дня затримки.

– Не варто робити тест до затримки, адже це не буде інформативно. Краще з першого дня затримки зробити тест в домашніх умовах, і якщо він показав сумнівний результат або дві смужки, тоді через тиждень слід звернутися до лікаря, щоб зробити УЗД, – наголосила Світлана Коханенко.

Точність показників тесту залежить від дотримання деяких правил:

найкраще використовувати ранкову сечу, адже зміст ХГЛ там найбільший і визначити його легше;

не вживати перед тестом великої кількості напоїв. Це розбавить сечу і знизить концентрацію гормону;

препарати для збільшення рівня фертильності можуть впливати на результат, тому за добу до проведення тесту варто утриматися від приймання лікарських препаратів;

перевіряйте термін придатності тесту.

Домашні тести не дають повної гарантії одержання точного результату, помилки іноді трапляються. Тому найбільш правдивим методом є ультразвукове дослідження органів малого таза (трансвагінальним методом), який може діагностувати маткову вагітність з четвертого тижня.

Що таке молочниця

Молочниця – грибкове захворювання, яке супроводжується неприємними симптомами. І хоча воно безпечне для життя людини, його краще не запускати та вчасно лікувати.

Основні симптоми: свербіж, печіння, білі сирнисті виділення, набряк, неприємний запах.

Детальніше про профілактику молочниці читайте у матеріалі Фактів ICTV.