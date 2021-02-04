Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Джерелом інфекції є хвора людина або носій Corynebacterium diphtheriae, яка виділяє токсин, що викликає накопичення мертвої тканини над горлом.

Інкубаційний період дифтерії — 3-10 днів. Якщо дифтерійний токсин потрапляє у кров, під загрозою опиняються життєво важливі органи — серце, нирки, нервова система. Токсин порушує синтез білка клітинами, що спричиняє загибель клітин.

Перші симптоми дифтерії у дорослих та дітей

Перші симптоми дифтерії можна сплутати з ангіною. Але стан організму залежить від ступеня токсикозу дихальних шляхів, чи є у людини супутні захворювання, які можуть загостритися під час хвороби. Зазвичай у горлі утворюються плівки, які можуть ускладнювати дихання.

Біль у горлі;

підвищена температура;

набряк слизової оболонки ротоглотки;

наліт на мигдалинах сірого кольору;

набряк шиї;

збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів.

А під час інкубаційного періоду бактерія уражує горло та дихальні шляхи, впливає на серцево-судинну, нервову систему та нирки, а також може бути легенева інфекція, інфекційно-токсичний шок. Ускладнення дифтерії можуть мати летальні наслідки.

Лікування дифтерії у дорослих та дітей

Усі хворі на дифтерію, незалежно від її клінічної форми і ступеня тяжкості, підлягають невідкладній обов’язковій госпіталізації до інфекційного стаціонару. Головним у лікуванні всіх форм дифтерії (крім бактеріоносійства) є введення антитоксичної протидифтерійної сироватки (ПДС), яка пригнічує дифтерійний токсин у крові.

Як вберегти себе від дифтерії

В Україні є спеціальний календар щеплень, за яким дитина має отримати першу дозу вакцини від дифтерії у два місяці. А після того у чотири та шість місяців. Потім у 12, 18 місяців, а далі вже у шість, 14 та 16 років. Після 16 років, кожні 10 років дорослі повинні вакцинуватися, щоб не захворіти на дифтерію.

До слова, в Україні вакцинація від дифтерії безкоштовна.

– Якщо ви не впевнені, коли востаннє робити щеплення від дифтерії, краще перевірте записи та заплануйте візит до лікаря. Якщо пропустили щеплення – вакцинуйтеся. Зберігайте карту щеплень свою та своїх дітей, щоб знати, від чого ви вже захищені, – зазначила колишня в.о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Календар щеплень на 2021 рік

Своєчасна вакцинація може захистити людину від небезпечних захворювань. МОЗ рекомендує громадянам стежити за календарем щеплень та дотримуватися всіх рекомендацій.

Календар щеплень – офіційний документ, в якому зазначено порядок вакцинації населення.

В Україні обов’язковою є вакцинація від 10 небезпечних захворювань: кашлюк, дифтерія, правець, кір, паротит, краснуха, туберкульоз, гемофільна інфекція типу b (ХІБ-інфекція), поліомієліт, гепатит В.