Смертність від коронавірусу в Україні становить менше 2%, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Лікар зазначає, що такий показник є дуже оптимістичним порівняно зі статистикою європейських країн.

Найвищий рівень летальності спостерігається в Кіровоградській області – 3,3%, в якій, натомість, зафіксовано найменшу кількість хворих на Covid-19 в Україні. Найнижчий показник смертності в Рівненській і Черкаській областях.

За словами Ляшка, 80% смертей від коронавірусу в Україні – це особи старші за 60 років.

2 лютого міністр охорони здоров’я Степанов на брифінгу також підтвердив, що Україна посідає 43-тє місце серед європейських країн за показником летальності.

Кількість смертей від Covid-19 втричі менша ніж у Великій Британії, та у 2,5 рази менша ніж у Франції.

Коронавірус в Україні

Із початку епідемії в Україні зафіксовано 1 млн 232 246 випадків коронавірусної хвороби, з них – 23 229 летальних. Вилікувалося 1 млн 055 406 осіб.

4 лютого кількість захворілих збільшилась на 5 082 осіб.