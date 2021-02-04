PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Смертність від Covid-19 в Україні менше 2% – Ляшко

Смертність від коронавірусу в Україні становить менше 2%, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. 

Смертність від Covid-19 в Україні менше 2% – Ляшко

Лікар зазначає, що такий показник є дуже оптимістичним порівняно зі статистикою європейських країн.

Найвищий рівень летальності спостерігається в Кіровоградській області – 3,3%, в якій, натомість, зафіксовано найменшу кількість хворих на Covid-19 в Україні. Найнижчий показник смертності в Рівненській і Черкаській областях.

Читайте
Пожежа у Covid-лікарні Запоріжжя та одразу три штами у Туреччині: коронавірус 4 лютого

За словами Ляшка, 80% смертей від коронавірусу в Україні – це особи старші за 60 років.

2 лютого міністр охорони здоров’я Степанов на брифінгу також підтвердив, що Україна посідає 43-тє місце серед європейських країн за показником летальності.

Кількість смертей від Covid-19 втричі менша ніж у Великій Британії, та у 2,5 рази менша ніж у Франції.

Коронавірус в Україні

Із початку епідемії в Україні зафіксовано 1 млн 232 246 випадків коронавірусної хвороби, з них – 23 229 летальних. Вилікувалося 1 млн 055 406 осіб.

4 лютого кількість захворілих збільшилась на 5 082 осіб.

Джерело: Укрінформ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка