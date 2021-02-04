Всесвітній день боротьби проти раку щорічно відзначають 4 лютого. Мета цього свята – підвищити обізнаність суспільства з раком, одним із найстрашніших захворювань сучасної цивілізації.

За даними МОЗ, у 2018 році через рак померло близько 9,6 млн людей, кількість випадків сягнула 18 млн. А протягом 2020 року майже у 1 тис. дітей виявили злоякісні новоутворення.

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що за наступні 20 років у людства може збільшитись кількість ракових захворювань на 60%.

Факти ICTV поспілкувалися з лікарем-мамологом, онкологом вищої категорії Олегом Бобиляком про найпоширеніші міфи про рак.

Рак лікується народними методами

Лікар зазначає, що рак – злоякісна пухлина з епітеліальної тканини.

– Захворювання виникає, коли ДНК-код людини ламається і за рахунок цього клітини починають безперервно ділитися, – зазначає онколог.

Для цього потрібне серйозне лікування, а всілякі знахарі, “бабки”, не допоможуть, а тільки затягнуть процес поширення хвороби в організмі, що зменшує шанси на повноцінне одужання.

Лікувати рак – дорого

Звісно, лікування раку потребує великих коштів, бо це комплексний підхід. Тобто на першому етапі може бути променева терапія, потім оперативне лікування, а після того може бути медикаментозний курс.

– Препарати дорогі, але в Україні є програма, у яку входять безкоштовні ліки. Кожного дня я виписую препарати на тисячі гривень і люди мають змогу лікуватися завдяки програмі, – стверджує лікар.

Із квітня 2021 року Міністерство охорони здоров’я підвищить тарифи для діагностики та лікування онкологічних захворювань і розмежує їх для дорослих пацієнтів та дітей окремо.

Для дорослих лікування становитиме 25 тис. грн на одного пацієнта, для дітей – 91 тис. грн. Також МОЗ планує розробити протоколи та стандарти лікування раку. Відомство працюватиме над протоколами щодо лікування раку легень, молочної залози, шлунку та лімфоми.

Рак невиліковний

98% людей, коли дізнаються про рак, починають сильно страждати.

Пацієнти проходять через неприйняття, гнів, можуть списувати діагноз на помилку лікарів, потім починають перевіряти його на правдивість. Але зрозумівши, що потрібно діяти, приймають свій діагноз і починають лікування.

Важливо, щоб процес лікування настав якомога швидше, адже час – головний показник того, що людина зможе одужати.

– У мене тисячі пацієнтів одужали від цієї недуги. Вони жили і живуть до самої старості і помирають, відповідно, від неї, або від захворювань, які ніяк не пов’язані з раком, – наголошує Бобиляк.

Також виліковність раку залежить від стадії та виду злоякісності клітин. Рак – це не одне захворювання, він містить багато різних форм, які протікають по-різному у різних частинах тіла людини.

У раку немає симптомів

Знову ж таки, все залежить від виду онкології. Процес формування захворювання може тривати від півроку до кількох років. Також на утворення раку впливають хронічні, генетичні захворювання.

Людина може в домашніх умовах зробити обстеження, адже існують візуальні форми раку, які людина може знайти сама, наприклад, у молочних залозах, на шкірі, щитоподібній залозі.

Також слід раз на рік ходити до лікаря на профогляд. Головне – вчасно звернутися, якщо ви відчуваєте незрозумілий біль, або якщо під час огляду вдома побачили ущільнення, якого у вас ніколи не було.

Лікар навів статистику, що у 40% випадків рак знаходять під час планових візитів до лікарів, а 60% звертаються до спеціалістів самостійно після домашнього обстеження.

Рак передається спадково

До 30% раків молочних залоз можуть передаватися спадково. Злоякісні пухлини у молочній залозі можуть виникати, якщо у людини є спеціальні гени BRCA1 або BRCA2.

Без аналізу важко встановити, чи є у людини схильність до розвитку онкології. Звичайно, можна просто запитати у рідних, чи не хворів хтось з сім’ї на рак. Проте спеціаліст зазначає, що також важливо знати, якщо хтось з рідних хворів, у якому саме віці це сталось, який саме вид раку був.

– Якщо у когось з сім’ї виник рак до 40 років, то скоріш за все, що він може передаватися генетично (але залежить від виду), а якщо від 70 років, то вірогідність дуже мала, – додав мамолог.

Якщо ж ви хочете переконатися у тому, чи немає у вас таких генів, можна зробити тест на BRCA1 або BRCA2, який коштує близько 1 тис. грн.

Раком можна заразитись

Заразитися раком неможливо.

Але якщо, наприклад, вся сім’я живе у шкідливому середовищі, або працює на підприємстві, то вони можуть захворіти одначасно.

– Справа не в передачі раку, а в реакції організму на умови, в яких він знаходиться. Якщо у людини або у цілій сім’ї є шкідливі звички, надмірне вживання алкоголю, то ймовірність виникнення раку збільшується, – підсумував лікар.

Профілактика раку молочної залози

Домашній огляд після менструації раз на місяць;

До 35 років кожного року варто робити УЗД молочних залоз;

Після 35 років можна робити мамографію раз на два роки.

Як вберегтися від раку

Від 30 до 50% випадків захворювань на рак можна було б уникнути, якби люди змінили свій спосіб життя.

Значно знизити ризик захворювання на рак допоможе фізична активність і дотримання здорового харчування.

Детальніше про профілактику раку читайте у матеріалі Фактів ICTV.