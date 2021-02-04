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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Вакцина Pfizer від BioNTech ефективна на 90% – дослідження

Одна доза вакцини Pfizer від BioNTech захищає від коронавірусу на 90% через 21 день після щеплення, але ризик заразитися підвищується в перші дні після введення вакцини.

вакцина Pfizer

Дослідники з Університету Східної Англії провели аналіз програми масової вакцинації населення в Ізраїлі. Отриманий результат абсолютно не збігається з попереднім дослідженням ізраїльських науковців.

Вчені Пол Гантер і Джулі Брейнард стверджують, що ізраїльські дослідники припустилися помилки, адже відстежували рівень ефективності вакцини тільки до 18 дня після щеплення.

– Ми виявили, що ефективність вакцини залишалася практично нульовою приблизно через 14 днів після вакцинації людей. Але потім, після 14-го дня, імунітет поступово підвищувався з кожним днем ​​приблизно до 90% на 21-й день, а потім більше не поліпшувався. Всі спостережувані поліпшення були до будь-якої другої ін’єкції,- зазначив Пол Гантер.

Раніше вважалося, що одна доза вакцини Pfizer не забезпечує потрібного захисту від Covid-19. Почавши вакцинацію населення дослідники дуже розчарувалися, адже однієї дози Pfizer було недостатньо. Ефективність вакцини була набагато гіршою, ніж розраховував виробник – лише 25%. 

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Після старту вакцинації в Ізраїлі рівень захворюваності почав різко зростати в перші 8 діб після щеплення. Вчені пов’язують це з тим, що люди розслабилися і перестали дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції після введення вакцини.

Було ухвалено рішення вводити повторну дозу вакцини через 12 тижнів після першої.

Вакцинація в Ізраїлі

Масова вакцинація в Ізраїлі розпочалася 20 грудня 2020 року і одразу набрала шалених темпів. Уже 26 січня в країні зробили щеплення 3,5 млн людей, Ізраїль став лідером за кількістю провакцинованих громадян.

Джерело: Medrxiv

Фото: Depositphotos

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