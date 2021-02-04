День боротьби проти раку щорічно відзначається 4 лютого. Започаткували його, щоб підвищити обізнаність людей про рак, привернути увагу до запобігання, виявлення та лікування цього захворювання.

Саме тому Факти ICTV зібрали п’ять правил, дотримання яких допоможе знизити ризик захворювання на рак.

Правило 1. Зберігайте здорову вагу й будьте фізично активними. Усього 30 хвилин фізичних вправ на день суттєво зменшать не тільки ризик виникнення раку, а й серцево-судинних захворювань, інсульту, діабету.

Правило 2. Скоротіть споживання фаст-фуду. Те ж саме стосується солодких напоїв, червоного та обробленого м’яса (ковбас, сосисок, копчених продуктів). Не варто покладатися на дієтичні добавки.

Правило 3. Здоровий раціон. Основа здорового харчування – цілі зерна, овочі, фрукти та бобові, тому їх має бути достатньо в їжі.

Не варто забувати про оптимальний режим харчування. Сніданок повинен бути протягом першої години після підйому, обід та вечеря не пізніше ніж за три години до сну. Крім того, інтервал між основними прийомами їжі не повинен перевищувати три з половиною – чотири години.

Правило 4. Відмовтесь від куріння та алкоголю. До основних причин смертності, спричиненої алкоголем, належать не лише серцево-судинні захворювання, а й різні види раку (молочної залози, печінки, кишківника).

Правило 5. Якщо ви мама малюка, не відмовляйтесь від грудного вигодовування. Це запорука здоров’я не лише дитини, а й жінки. Саме грудне вигодовування може допомогти знизити ризик розвитку раку яєчників та раку молочної залози.

Сьогодні в світі найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок є рак молочної залози. Протягом року тільки в Україні діагностують майже 15 тис. випадків цієї страшної недуги.

Тож пам’ятайте, що більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях. Попередити хворобу можна регулярними профілактичними оглядами.

Як виявити рак молочної залози, розпізнати симптоми та попередити хворобу, читайте в матеріалі Фактів ICTV.