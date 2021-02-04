Від 30 до 50% випадків захворювань на рак можна було б уникнути, якби люди змінили свій спосіб життя. Такі дані оприлюднили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Значно знизити ризик захворювання на рак допоможе фізична активність і дотримання здорового харчування.

Доведено, що куріння збільшує ризик захворіти до 22%.

Аби знизити ризик захворювання на рак, необхідно:

Відмовитися від куріння. Не зловживати алкоголем. Харчуватися здоровою їжею та зменшити вживання червоного м’яса. Захищати шкіру від сонця. Підтримувати здорову масу тіла. Регулярно займатися фізичними вправами. Уникати впливу промислових та екологічних токсинів. Зробити здоровий сон (сім або більше годин) своїм пріоритетом. Отримувати достатню кількість вітаміну D. Проходити профілактичні огляди у лікаря.

Вилікувати рак на ранній стадії можна завдяки сучасним терапевтичним методикам.

Проте часто захворювання виявляють на пізніх стадіях, коли ефективність лікування значно знижується. Тому попередити хворобу можна завдяки регулярним профілактичним оглядам.

Також учені помітили зв’язок між нестачею вітаміну D в організмі та появою злоякісних пухлин у грудях у жінок старшого віку. Як запобігти раку з допомогою вітаміну D, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Harvard Medical School