Згоду на щеплення від Covid-19 дали вже понад 25 тис. жителів Київщини

У Київській області активно готуються до першого етапу вакцинації населення проти Covid-19. В рамках підготовки департамент охорони здоров’я ОДА проводить верифікацію серед вразливих груп населення, яким зроблять щеплення на першому і другому етапах.

Станом на 4 лютого вдалося зібрати вже 25 159 згод на вакцинацію у людей, які належать до груп ризику.

З них на першому етапі провакцинуються 5 725 осіб, а на другому – 19 434 особи.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Обласної Державної Адміністрації Олени Єфименко, в області вже створено 23 мобільні бригади, готові для проведення щеплень першого етапу, а також проведено аудит холодильного обладнання, в якому зберігатимуть вакцини.

Вакцинація в Україні

Згідно з планом МОЗ, на першому етапі вакцинують медичних працівників та персонал закладів лікування від коронавірусу, працівників та мешканців інтернатних закладів, будинків для літніх людей, а також військовослужбовців.

На другому етапі вакцинуватимуть: медиків та медичний персонал; людей, старших за 80 років; працівників соціальної сфери.

Джерело: Київська ОДА