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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Дієта №5: найкорисніші рецепти приготування страв у мультиварці

Дієту №5, або “Стіл №5” лікарі призначають під час захворювань печінки, жовчного міхура, жовчновивідних шляхів та під час панкреатиту. Це одна з найпоширеніших дієт, яку рекомендують гастроентерологи та терапевти.

харчування

Під час такої дієти не потрібно виключати білки, жири та вуглеводи, адже це медична дієта, яка направлена не на схуднення, а на оздоровлення. Людині слід вживати 60% білків, 30% жирів та 10% вуглеводів.

Дієта №5

  • обмежити кількість жирів: вершки, вершкове масло – до 10 г на день, рослинні жири та олії – 20-30 г, яйце – одне на день;
  • страви повинні бути приготовані у тушкованому чи вареному вигляді, також можна готувати на пару;
  • обмежити споживання солі до 10 г за добу, також обмежити вживання кислої їжі;
  • харчуватися варто невеликими порціями п’ять разів на день.

Які продукти заборонено вживати під час дієти №5

  • алкоголь;
  • свіжий хліб, хлібобулочні вироби;
  • м’ясні, рибні, грибні бульйони;
  • жирні сорти м’яса;
  • вершки, молоко 6% жирності;
  • бобові, щавель, редис, цибуля, часник;
  • мариновані овочі;
  • шоколад, вироби з кремом;
  • кава, какао;
  • свиняче, бараняче, теляче сало, печінка, мізки.

харчування

Які продукти можна вживати під час дієти №5

  • вегетаріанські фруктові, молочні продукти, супи з круп з куркою на овочевому бульйоні;
  • відварне/на пару м’ясо, риба нежирних сортів;
  • нежирне молоко, кефір, домашній сир (200 г на день);
  • вчорашній хліб;
  • дозрілі фрукти, овочі, ягоди (некислих сортів), овочі та зелень у відварному вигляді;
  • мед, цукор (не більше 80 г на день);
  • овочеві та фруктові соки;
  • неміцний зелений чай.
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Приготовані у відварний спосіб страви часто втрачають свій смак та колір, завдяки чому у людини зникає бажання вживати таку їжу. Але під час дієти №5 можна виживати страви, приготовані на пару.

Мультиварка або пароварка здатна зберегти всі корисні властивості продуктів, зекономити час та приготувати безліч різноманітних страв, які підійдуть кожному.

Рецепти під час дієти №5  у мультиварці

Фаршировані перці

перці

Складові:

  • перець – 6 шт.
  • фарш – 250 г;
  • морква – 1 шт;
  • півголовки цибулі;
  • рис – 150 г;
  • томатний сік – 1 склянка.

Приготування:

  1. Рис промити та відварити до готовності;
  2. Приготувати фарш: дрібно нарізати цибулю, додати зварений рис та змішати з м’ясом, додати солі та перцю;
  3. Прорізати отвір на перцях та очистити їх він насіння;
  4. Начинити перці готовим фаршем та викласти їх у мультиварку начинкою догори;
  5. Залити перці томатним соком та водою, щоб рідина їх неповністю покрила;
  6. Закриваємо кришку і вибираємо на дисплеї режим Тушкування на півтори години.

Запечені яблука з медом

запечені яблука

Складові:

  • яблука – 6 шт;
  • 3 ст. ложки меду;
  • ½ чайної ложки кориці

Приготування:

  1. Ретельно вимити яблука, ножем вирізати серцевину разом з кісточками і насіннєвими коробочками, поступово роблячи поглиблення. Товщину стінок залишити на свій розсуд, в залежності від кількості начинки;
  2. Поверхню кожного яблука треба наколоти зубочисткою, щоб в процесі запікання шкірка не тріснула;
  3. В рідкий мед додати корицю та перемішати;
  4. Заповнити медом яблука і викласти їх на дно змащеної маслом чаші мультиварки;
  5. Виставити режим Випічка і запікати яблука протягом 30 хв. Якщо яблука дуже жорсткі, то процес розтягується до 45-50 хв.

Овочевий суп-пюре

овочевий суп

Складові:

  • Картопля – 400 г
  • Капуста броколі – 200 г
  • Цвітна капуста – 200 г
  • Морква – 120 г
  • Ріпчаста цибулю – 120 г
  • Вода – 1 л
  • сіль

Приготування:

  1. Картоплю і моркву нарізати кубиками по 2 см;
  2. Всі інгредієнти викласти в чашу мультиварки, залити водою, додати сіль і перемішати;
  3. Закрити кришку. Встановити програму Суп, час приготування 1 годину;
  4. Суп перелити в окрему ємність і збити блендером до однорідної маси.

Тушкована курка з овочами

тушкована курка

Складові:

  • кабачки – 300 г
  • курячі гомілки – 800 г
  • червоний солодкий перець – 1 шт.
  • морква – 1 шт;
  • баклажани – 3 шт.
  • томат-пюре
  • сіль, перець, сушений базилік за смаком.

Приготування: 

  1. Моркву (почистити), баклажани та перець промити, нарізати кубиками;
  2. Гомілки замаринувати у невеликій кількості солі і перцю, додати трішки оливкової олії;
  3. Викладаємо овочі на низ чаші мультиварки, а зверху кладемо гомілки;
  4. Вмикаємо режим мультиварки Тушкування на 45 хв.

Хек з овочами

риба

Складові:

  • філе хека – 1 кг;
  • цибуля – 1 шт;
  • морква – 1 шт;
  • помідори без шкірки – 2 шт;
  • сметана нежирна – 200 мл;
  • сир  – 150 г;
  • рослинна олія – 1 ч. л .;
  • сіль – за бажанням.

Приготування: 

  1. Попередньо потрібно розморозити філе, а потім нарізати його на шматочки;
  2. Потім підготуйте овочі. Цибулю дрібно поріжте, а моркву натріть на тертці;
  3. Помідори очистіть від шкірки і наріжте;
  4. Змажте дно мультиварки маслом. Потім потрібно рівномірно покласти вниз чаші ріпчасту цибулю і частину подрібненої моркви;
  5. Тепер викладіть шматочки хека. Посипте сіллю і приправами на власний смак;
  6. Якщо ще залишились овочі, то викладіть їх поверх риби. Полийте сметаною і рівномірно посипте сиром;
  7. Накрийте кришкою і поставте режим випікання на 40 хвилин.

Детальніше про здоровий спосіб життя та харчування читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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