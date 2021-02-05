Дієту №5, або “Стіл №5” лікарі призначають під час захворювань печінки, жовчного міхура, жовчновивідних шляхів та під час панкреатиту. Це одна з найпоширеніших дієт, яку рекомендують гастроентерологи та терапевти.
Під час такої дієти не потрібно виключати білки, жири та вуглеводи, адже це медична дієта, яка направлена не на схуднення, а на оздоровлення. Людині слід вживати 60% білків, 30% жирів та 10% вуглеводів.
Дієта №5
- обмежити кількість жирів: вершки, вершкове масло – до 10 г на день, рослинні жири та олії – 20-30 г, яйце – одне на день;
- страви повинні бути приготовані у тушкованому чи вареному вигляді, також можна готувати на пару;
- обмежити споживання солі до 10 г за добу, також обмежити вживання кислої їжі;
- харчуватися варто невеликими порціями п’ять разів на день.
Які продукти заборонено вживати під час дієти №5
- алкоголь;
- свіжий хліб, хлібобулочні вироби;
- м’ясні, рибні, грибні бульйони;
- жирні сорти м’яса;
- вершки, молоко 6% жирності;
- бобові, щавель, редис, цибуля, часник;
- мариновані овочі;
- шоколад, вироби з кремом;
- кава, какао;
- свиняче, бараняче, теляче сало, печінка, мізки.
Які продукти можна вживати під час дієти №5
- вегетаріанські фруктові, молочні продукти, супи з круп з куркою на овочевому бульйоні;
- відварне/на пару м’ясо, риба нежирних сортів;
- нежирне молоко, кефір, домашній сир (200 г на день);
- вчорашній хліб;
- дозрілі фрукти, овочі, ягоди (некислих сортів), овочі та зелень у відварному вигляді;
- мед, цукор (не більше 80 г на день);
- овочеві та фруктові соки;
- неміцний зелений чай.
Приготовані у відварний спосіб страви часто втрачають свій смак та колір, завдяки чому у людини зникає бажання вживати таку їжу. Але під час дієти №5 можна виживати страви, приготовані на пару.
Мультиварка або пароварка здатна зберегти всі корисні властивості продуктів, зекономити час та приготувати безліч різноманітних страв, які підійдуть кожному.
Рецепти під час дієти №5 у мультиварці
Фаршировані перці
Складові:
- перець – 6 шт.
- фарш – 250 г;
- морква – 1 шт;
- півголовки цибулі;
- рис – 150 г;
- томатний сік – 1 склянка.
Приготування:
- Рис промити та відварити до готовності;
- Приготувати фарш: дрібно нарізати цибулю, додати зварений рис та змішати з м’ясом, додати солі та перцю;
- Прорізати отвір на перцях та очистити їх він насіння;
- Начинити перці готовим фаршем та викласти їх у мультиварку начинкою догори;
- Залити перці томатним соком та водою, щоб рідина їх неповністю покрила;
- Закриваємо кришку і вибираємо на дисплеї режим Тушкування на півтори години.
Запечені яблука з медом
Складові:
- яблука – 6 шт;
- 3 ст. ложки меду;
- ½ чайної ложки кориці
Приготування:
- Ретельно вимити яблука, ножем вирізати серцевину разом з кісточками і насіннєвими коробочками, поступово роблячи поглиблення. Товщину стінок залишити на свій розсуд, в залежності від кількості начинки;
- Поверхню кожного яблука треба наколоти зубочисткою, щоб в процесі запікання шкірка не тріснула;
- В рідкий мед додати корицю та перемішати;
- Заповнити медом яблука і викласти їх на дно змащеної маслом чаші мультиварки;
- Виставити режим Випічка і запікати яблука протягом 30 хв. Якщо яблука дуже жорсткі, то процес розтягується до 45-50 хв.
Овочевий суп-пюре
Складові:
- Картопля – 400 г
- Капуста броколі – 200 г
- Цвітна капуста – 200 г
- Морква – 120 г
- Ріпчаста цибулю – 120 г
- Вода – 1 л
- сіль
Приготування:
- Картоплю і моркву нарізати кубиками по 2 см;
- Всі інгредієнти викласти в чашу мультиварки, залити водою, додати сіль і перемішати;
- Закрити кришку. Встановити програму Суп, час приготування 1 годину;
- Суп перелити в окрему ємність і збити блендером до однорідної маси.
Тушкована курка з овочами
Складові:
- кабачки – 300 г
- курячі гомілки – 800 г
- червоний солодкий перець – 1 шт.
- морква – 1 шт;
- баклажани – 3 шт.
- томат-пюре
- сіль, перець, сушений базилік за смаком.
Приготування:
- Моркву (почистити), баклажани та перець промити, нарізати кубиками;
- Гомілки замаринувати у невеликій кількості солі і перцю, додати трішки оливкової олії;
- Викладаємо овочі на низ чаші мультиварки, а зверху кладемо гомілки;
- Вмикаємо режим мультиварки Тушкування на 45 хв.
Хек з овочами
Складові:
- філе хека – 1 кг;
- цибуля – 1 шт;
- морква – 1 шт;
- помідори без шкірки – 2 шт;
- сметана нежирна – 200 мл;
- сир – 150 г;
- рослинна олія – 1 ч. л .;
- сіль – за бажанням.
Приготування:
- Попередньо потрібно розморозити філе, а потім нарізати його на шматочки;
- Потім підготуйте овочі. Цибулю дрібно поріжте, а моркву натріть на тертці;
- Помідори очистіть від шкірки і наріжте;
- Змажте дно мультиварки маслом. Потім потрібно рівномірно покласти вниз чаші ріпчасту цибулю і частину подрібненої моркви;
- Тепер викладіть шматочки хека. Посипте сіллю і приправами на власний смак;
- Якщо ще залишились овочі, то викладіть їх поверх риби. Полийте сметаною і рівномірно посипте сиром;
- Накрийте кришкою і поставте режим випікання на 40 хвилин.
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