Дієту №5, або “Стіл №5” лікарі призначають під час захворювань печінки, жовчного міхура, жовчновивідних шляхів та під час панкреатиту. Це одна з найпоширеніших дієт, яку рекомендують гастроентерологи та терапевти.

Під час такої дієти не потрібно виключати білки, жири та вуглеводи, адже це медична дієта, яка направлена не на схуднення, а на оздоровлення. Людині слід вживати 60% білків, 30% жирів та 10% вуглеводів.

Дієта №5

обмежити кількість жирів: вершки, вершкове масло – до 10 г на день, рослинні жири та олії – 20-30 г, яйце – одне на день;

страви повинні бути приготовані у тушкованому чи вареному вигляді, також можна готувати на пару;

обмежити споживання солі до 10 г за добу, також обмежити вживання кислої їжі;

харчуватися варто невеликими порціями п’ять разів на день.

Які продукти заборонено вживати під час дієти №5

алкоголь;

свіжий хліб, хлібобулочні вироби;

м’ясні, рибні, грибні бульйони;

жирні сорти м’яса;

вершки, молоко 6% жирності;

бобові, щавель, редис, цибуля, часник;

мариновані овочі;

шоколад, вироби з кремом;

кава, какао;

свиняче, бараняче, теляче сало, печінка, мізки.

Які продукти можна вживати під час дієти №5

вегетаріанські фруктові, молочні продукти, супи з круп з куркою на овочевому бульйоні;

відварне/на пару м’ясо, риба нежирних сортів;

нежирне молоко, кефір, домашній сир (200 г на день);

вчорашній хліб;

дозрілі фрукти, овочі, ягоди (некислих сортів), овочі та зелень у відварному вигляді;

мед, цукор (не більше 80 г на день);

овочеві та фруктові соки;

неміцний зелений чай.

Приготовані у відварний спосіб страви часто втрачають свій смак та колір, завдяки чому у людини зникає бажання вживати таку їжу. Але під час дієти №5 можна виживати страви, приготовані на пару.

Мультиварка або пароварка здатна зберегти всі корисні властивості продуктів, зекономити час та приготувати безліч різноманітних страв, які підійдуть кожному.

Рецепти під час дієти №5 у мультиварці

Фаршировані перці

Складові:

перець – 6 шт.

фарш – 250 г;

морква – 1 шт;

півголовки цибулі;

рис – 150 г;

томатний сік – 1 склянка.

Приготування:

Рис промити та відварити до готовності; Приготувати фарш: дрібно нарізати цибулю, додати зварений рис та змішати з м’ясом, додати солі та перцю; Прорізати отвір на перцях та очистити їх він насіння; Начинити перці готовим фаршем та викласти їх у мультиварку начинкою догори; Залити перці томатним соком та водою, щоб рідина їх неповністю покрила; Закриваємо кришку і вибираємо на дисплеї режим Тушкування на півтори години.

Запечені яблука з медом

Складові:

яблука – 6 шт;

3 ст. ложки меду;

½ чайної ложки кориці

Приготування:

Ретельно вимити яблука, ножем вирізати серцевину разом з кісточками і насіннєвими коробочками, поступово роблячи поглиблення. Товщину стінок залишити на свій розсуд, в залежності від кількості начинки; Поверхню кожного яблука треба наколоти зубочисткою, щоб в процесі запікання шкірка не тріснула; В рідкий мед додати корицю та перемішати; Заповнити медом яблука і викласти їх на дно змащеної маслом чаші мультиварки; Виставити режим Випічка і запікати яблука протягом 30 хв. Якщо яблука дуже жорсткі, то процес розтягується до 45-50 хв.

Овочевий суп-пюре

Складові:

Картопля – 400 г

Капуста броколі – 200 г

Цвітна капуста – 200 г

Морква – 120 г

Ріпчаста цибулю – 120 г

Вода – 1 л

сіль

Приготування:

Картоплю і моркву нарізати кубиками по 2 см; Всі інгредієнти викласти в чашу мультиварки, залити водою, додати сіль і перемішати; Закрити кришку. Встановити програму Суп, час приготування 1 годину; Суп перелити в окрему ємність і збити блендером до однорідної маси.

Тушкована курка з овочами

Складові:

кабачки – 300 г

курячі гомілки – 800 г

червоний солодкий перець – 1 шт.

морква – 1 шт;

баклажани – 3 шт.

томат-пюре

сіль, перець, сушений базилік за смаком.

Приготування:

Моркву (почистити), баклажани та перець промити, нарізати кубиками; Гомілки замаринувати у невеликій кількості солі і перцю, додати трішки оливкової олії; Викладаємо овочі на низ чаші мультиварки, а зверху кладемо гомілки; Вмикаємо режим мультиварки Тушкування на 45 хв.

Хек з овочами

Складові:

філе хека – 1 кг;

цибуля – 1 шт;

морква – 1 шт;

помідори без шкірки – 2 шт;

сметана нежирна – 200 мл;

сир – 150 г;

рослинна олія – 1 ч. л .;

сіль – за бажанням.

Приготування:

Попередньо потрібно розморозити філе, а потім нарізати його на шматочки; Потім підготуйте овочі. Цибулю дрібно поріжте, а моркву натріть на тертці; Помідори очистіть від шкірки і наріжте; Змажте дно мультиварки маслом. Потім потрібно рівномірно покласти вниз чаші ріпчасту цибулю і частину подрібненої моркви; Тепер викладіть шматочки хека. Посипте сіллю і приправами на власний смак; Якщо ще залишились овочі, то викладіть їх поверх риби. Полийте сметаною і рівномірно посипте сиром; Накрийте кришкою і поставте режим випікання на 40 хвилин.

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