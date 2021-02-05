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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Другий шанс на життя: у США вперше успішно провели пересадку обличчя та рук

У США провели першу в історії пересадку обличчя і трансплантацію рук. Операції провели 22-річному американцю з Нью-Джерсі Джо ДіМео. Перед тим у світі проводили лише дві таких операції, але вони були невдалими.

трансплантація обличчя

Хлопець обгорів у автомобільній аварії, яка сталася у 2018 році. Опіки становили понад 80% його тіла. Він втратив губи, повіки, кінцівки пальців ампутували. Джо провели близько 20 реконструктивних операцій, які трохи покращили ситуацію.

У серпні 2020 року чоловіку провели трансплантацію обличчя та рук. Операція тривала 23 години за участі 140 медиків.

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– Ми хотіли, щоб це не лише покращило зовнішність пацієнта, але й відновило функції його тіла, особливо рук, – розповів доктор Едуардо Родрігес, який проводив трансплантацію.

  • У США вперше успішно провели пересадку обличчя та рук
  • У США вперше успішно провели пересадку обличчя та рук
  • У США вперше успішно провели пересадку обличчя та рук
  • У США вперше успішно провели пересадку обличчя та рук
Другий шанс на життя: у США вперше успішно провели пересадку обличчя та рук / 2 фотографии

Після операції Джо 45 днів перебував у реанімації та ще два місяці у лікарні вчився відкривати повіки та робити щось руками. Нині чоловік може самостійно харчуватися та займатися фізичними вправами.

– Мої батьки та я дуже вдячні за те, що дали мені другий шанс, – зазначає Джо.

До цієї операції у світі провели близько 50 пересадок обличчя та близько 100 трансплантацій рук. Але ще жодного разу не вдавалося успішно провести обидві трансплантації одночасно одному пацієнтові.

Трансплантація рук та плечей

У місті Ліон (Франція) провели унікальну операцію з трансплантації рук і плечей. Це перша подібна операція у світі.

Пацієнт – 48-річний колишній електрик, який втратив обидві руки у 26 років в результаті удару струмом.

Після операції чоловік перебував у стабільному стані, трансплантація тривала 15 годин.

Джерело: People

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