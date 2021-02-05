Сайт з інформацією про вакцинацію від коронавірусу запрацює в Україні з наступного тижня. Про це оголосив міністр охрони здоров’я Максим Степанов під час виступу у Верховній Раді.

На сайті кожен може дізнатись про дорожню карту вакцинації, її етапи, процес підготовки персоналу та інформацію про саму вакцину.

Пізніше мають з’явитися дашборди зі статистикою про кількість вакцинованих.

За словами міністра, записатися на вакцинацію можна буде через цей інформаційний портал, а також через свого сімейного лікаря чи веб-портали електронних медичних систем.

Списки на вакцинацію будуть формуватися двома шляхами:

формування списків через прив’язку до місця роботи людей. Це стосується медиків, соціальних працівників та військовослужбовців;

відкриті записи на щеплення, що не прив’язані до місця роботи, зокрема для пенсіонерів.

Вакцинація в Україні

За інформацією МОЗ, щеплення від коронавірусу в Україні робитимуть у кілька етапів.

На першому етапі вакцинуватимуть медиків та медперсонал, що працюють з хворими на коронавірус, мешканців інтернатних закладів та будинків для літніх людей, військовослужбовців.

На другому етапі щеплення зроблять соціальним працівникам, людям старше 80 років та медикам.