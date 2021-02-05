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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Коли запрацює сайт про вакцинацію і як потрапити у списки на щеплення

Сайт з інформацією про вакцинацію від коронавірусу запрацює в Україні з наступного тижня. Про це оголосив міністр охрони здоров’я Максим Степанов під час виступу у Верховній Раді.

Максим Степанов

На сайті кожен може дізнатись про дорожню карту вакцинації, її етапи, процес підготовки персоналу та інформацію про саму вакцину.

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Пізніше мають з’явитися дашборди зі статистикою про кількість вакцинованих.

За словами міністра, записатися на вакцинацію можна буде через цей інформаційний портал, а також через свого сімейного лікаря чи веб-портали електронних медичних систем.

Списки на вакцинацію будуть формуватися двома шляхами: 

  • формування списків через прив’язку до місця роботи людей. Це стосується медиків, соціальних працівників та військовослужбовців;
  • відкриті записи на щеплення, що не прив’язані до місця роботи, зокрема для пенсіонерів.

Вакцинація в Україні 

За інформацією МОЗ, щеплення від коронавірусу в Україні робитимуть у кілька етапів.

На першому етапі вакцинуватимуть медиків та медперсонал, що працюють з хворими на коронавірус, мешканців інтернатних закладів та будинків для літніх людей, військовослужбовців.

На другому етапі щеплення зроблять соціальним працівникам, людям старше 80 років та медикам.

Фото: УНІАН

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