Нинішні темпи вакцинації проти Covid-19 дозволять світу повернутися до нормального життя не раніше ніж через сім років. Для цього необхідно вакцинувати 75% населення планети.

Про це повідомили науковці у співпраці з американським виданням Bloomberg. Вони створили калькулятор вакцинації проти коронавірусу, в якому, зокрема, міститься прогноз “повернення до нормального життя”.

У світі зараз вакцинують близько 4,5 млн осіб на добу.

– За таких темпів потрібні роки, щоб досягти значного рівня глобального імунітету, – зазначає видання.

Також у Bloomberg додали, що найближчим часом можуть з’явитися нові вакцини від інших виробників, що прискорить процес вакцинації.

Зараз найвищий відсоток щеплень спостерігається в Ізраїлі – він дозволить повернутися до нормального життя через два місяці. Великобританія нормалізує ситуацію за шість місяців, США – до кінця 2021 року, країни Європи – через два-чотири роки, а світ загалом – за сім років.

Вакцинація від Covid-19 у світі

У ВООЗ закликали розвинені країни повільніше вакцинувати своїх громадян, щоб препарату вистачило всім.

В організації закликали ділитися речовиною з біднішими країнами. Лише так вийде ефективно протистояти захворюванню.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Bloomberg