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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Південна Корея схвалила препарат проти Covid-19 власної розробки

Південнокорейське агентство з безпеки ліків затвердило препарат для лікування коронавірусу, який розробила фармацевтична компанія Celltrion Inc.

Південна Корея схвалила препарат проти Covid-19 власної розробки

Міністерство продовольчої й фармацевтичної безпеки Південної Кореї повідомило, що препарат CT-P59 можна застосовувати для пацієнтів, які перебувають у групі ризику: люди віком від 60 років, особи із захворюванням серця, цукровим діабетом, високим тиском, хронічними захворюваннями, які пов’язані з дихальною системою.

CT-P59 має форму внутрішньовенної ін’єкції, яку безпосередньо вводять у вену протягом 90 хвилин.

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Компанія Celltrion оприлюднила результати другої фази глобального клінічного дослідження свого препарату, де вказано, що CT-P59 зменшує час відновлення після хвороби та ймовірність важкого випадку. Також вона має надати міністерству результати клінічних випробувань на третій фазі.

Виробники препарату планують залучити до третьої фази понад 10 країн, щоб отримати всебічні результати безпеки та ефективності CT-P59.

Крім того, компанія планує подати заявку на дозвіл використання препарату в екстрених випадках до Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) та до Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) у найближчі місяці.

Коронавірус у світі

Станом на 5 лютого, коронавірус у світі зареєстрували у 103,3 млн людей, за час пандемії померло від вірусу понад 2,2 млн осіб.

Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 залишаються США (26,1 млн), Індія (10,7), Бразилія (9,2 млн), Російська Федерація (3,9 млн) та Велика Британія (3,8 млн).

Джерело: Yonhap

Фото: Dreamstime

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