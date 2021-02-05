Наприкінці лютого Україна отримає поставки 2,2 млн доз вакцини від компанії AstraZeneca, про це у Facebook написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глобальний альянс із вакцин та імунізації оприлюднив звіт щодо розподілу вакцин у межах програми COVAX. Згідно зі звітом загальний обсяг поставок цього препарату може становити 3,7 млн доз до кінця другого кварталу 2021 року.

– Для нас важливо не лише якнайшвидше розпочати масову вакцинацію, а розпочати її безпечною вакциною. Вакциною, яка пройшла всі необхідні стадії клінічних випробувань та затверджена в інших розвинених країнах, – написав міністр.

Посадовець також зазначив, що Україна веде переговори з іншими виробниками вакцин від коронавірусу, про результати яких МОЗ повідомить незабаром, та додав, що Міністерству охорони здоров’я поставлено завдання до кінця року забезпечити доступ до вакцини всім категоріям громадян.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина від AstraZeneca та Оксфордського університету збільшила свою ефективність до 82% і до 100% від тяжкого перебігу хвороби та смерті, стверджує виробник.

За попередніми дослідженнями, ефективність цієї вакцини проти коронавірусу була 70%.

Джерело: Денис Шмигаль