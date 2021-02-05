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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

В Івано-Франківській області посилили карантин – що зміниться

За минулу добу в Івано-Франківській області зафіксували найбільший в Україні приріст хворих на Covid-19 – 433 особи.

коронавірус

Рішення щодо посилення карантинних заходів ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, адже динаміка зростання захворюваності спостерігається вже п’ятий день поспіль.

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Посилені карантинні заходи на території області забороняють:

  • масові зібрання за участі більше 20 осіб;
  • перевезення пасажирів в більшій кількості, ніж кількість місць для сидіння;
  • буде посилено контроль за дотриманням маскового режиму;
  • обмежено проведення дискотек та розважальних заходів, публічних подій, роботу нічних клубів.

Голова обласної ОДА Андрій Бойчук наказав розгорнути 70 додаткових ліжок для госпіталізації хворих на Covid-19, а з обласного бюджету буде виділено 5 млн грн на забезпечення їх киснем.

Коронавірус в Україні

Приріст хворих за добу в Україні склав 4 923 випадки. 8 185 пацієнтів подолали хворобу, 158 загинули. Госпіталізовано за добу 1 885 осіб.

Джерело: Івано-Франківська ОДА

Фото: Pixabay

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