В Україні поки що не зафіксували нові штами коронавірусу, які вперше виявили у Великій Британії та Південній Африці.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Маским Степанов на зустрічі, організованій Європейською Бізнес Асоціацією у п’ятницю.

– У нас іще не зареєстровано британський і південноафриканський штами, – зазначив міністр.

Також він додав, що проводити дослідження для виявлення цих варіантів коронавірусу дорого. Але в Україні їх періодично проводять, проте не в такій великій кількості, як інші країни.

Міністр наголосив, що в країні зареєстровано близько 600 випадків повторних заражень Covid-19. За його словами, такі випадки реєструються через три-шість місяців після першого зараження.

Голова МОЗ нагадав, що карантин в Україні планується продовжити до 30 квітня 2021 року.

– Ми вже розробили нормативний акт, який регулюватиме карантинні обмеження в Україні. Карантин планується продовжити до 30 квітня. Обмеження планується послабити, – стверджує Степанов.

Коронавірус в Україні

Станом на 5 лютого, коронавірус в Україні зафіксувано 1 237 169 випадків за весь час пандемії, за добу – 4 923 особи.

За добу померли 158 людей. Загалом за минулу добу було здійснено понад 43,1 тис. тестувань.