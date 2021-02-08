Всесвітня організація охорони здоров’я назвала чутками зв’язок між вакцинацією від коронавірусу та безпліддям.

Про це заявила директор департаменту ВООЗ з імунізації Кейт О’Браєн 7 лютого під час прес-конференції.

– Вакцини, які ми щеплюємо, не можуть викликати безпліддя. Це чутки, що циркулюють навколо багатьох різних вакцин, і ці чутки не відповідають дійсності, – наголосила директор департаменту ВООЗ.

За словами О’Браєн, не існує жодної вакцини, що викликає безпліддя. Припущення про те, що вакцини від Covid-19 здатні призводити до зміни ДНК у людини, а хімічні речовини, що містяться в них можуть завдавати шкоди здоров’ю – не відповідає дійсності.

– Вакцини, які у нас є, – безпечні, – наголосила вона.

Представник ВООЗ додала, що вакцини складаються з різних елементів, кожен з яких тестується спочатку на тваринах, а потім на людях. Тільки після цього вакцина може бути використана для імунізації суспільства. Водночас кожен препарат проходить оцінку безпеки, зокрема і під час промислового виробництва.

Вакцинація проти Covid-19

У ВООЗ також закликали розвинені країни повільніше вакцинувати своїх громадян, щоб вакцини вистачило всім.

Крім того, в організації закликали ділитися речовиною з біднішими країнами. Лише так вийде ефективно протистояти коронавірусу.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: WHO