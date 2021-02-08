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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Ляшко сказав, коли вакцинуватимуть мешканців окупованого Донбасу

Мешканці окупованих територій Донецької та Луганської областей зможуть записатися на вакцинацію під час третього етапу, якій розпочнеться в квітні.

Виктор Ляшко

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час всеукраїнського форуму Україна 30.

Жителі окупованих територій зможуть записатися на вакцинацію через спеціальний веб-портал. Вакцинація буде проводитись в пунктах щеплення, розташованих лише на підконтрольній Україні території.

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Робитимуть щеплення вакциною, що може зберігатися при температурі +2 – 8°С, ймовірніше за все препаратом виробництва AstraZeneca чи Sinovac, заявив Ляшко.

Онлайн-запис на вакцинацію

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про запуск веб-порталу про вакцинацію від коронавірусу. На сайті буде розміщено інформацію про карту щепленнь, вакцини, статистику провакцинованих. Сайт має повноцінно запрацювати до кінця лютого.

Записатися на щеплення можна буде через цей портал або свого сімейного лікаря.

Фото: УНІАН

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