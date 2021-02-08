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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Потрібно вакцинувати щонайменше 60% громадян, щоб перемогти Covid-19 – Степанов

Україні необхідно вакцинувати щонайменше 60% людей, щоб перемогти коронавірус.

Потрібно вакцинувати щонайменше 60% громадян, щоб перемогти Covid-19 – Степанов

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час форуму Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.

– Щоб перемогти Covid-19, потрібно провакцинувати мінімум 60% громадян безкоштовною та безпечною вакциною, – сказав міністр.

За словами Степанова, вакцина допоможе в боротьбі з пандемією коронавірусу. Він додав, що необхідно, аби люди зрозуміли важливість імунізації, адже саме це може врятувати життя.

– Вакцина точно зможе відправити в минуле нашу сумну статистику людей, які померли від Covid-19, – переконаний Степанов.

Міністр додав, що в Україні планують почати перший етап вакцинації населення від коронавірусу вже наступного тижня.

Вакцинація в Україні

Україна домовилась про постачання чотирьох вакцин від коронавірусу, серед яких препарати компанії Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavax. Першою вакциною, яку отримає Україна у лютому, буде Pfizer, наступною – AstraZeneca.

Крім того, вакцинація від коронавірусу в Україні відбудеться у п’ять етапів. Одне з найголовніших завдань – зробити щеплення щонайменше половині населення – 21 млн українців.

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