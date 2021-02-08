На Закарпатті завантаженість ліжок для хворих на коронавірус перетнула граничний рівень. Про це у своєму Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков та закликав до відповідальності.

За свідченням Полоскова, завантаженість ліжок в палатах інтенсивної терапії така:

Виноградівська громада – 100%;

Берегівська громада – 100%;

Рахівська громада – 100%;

Ужгородська, Мукачівська, Тячівська, Іршавська громади – 50 – 70%.

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Зайнятість ліжок із підведеним киснем:

Рахівська громада – 100%;

Іршавська громада – 92%;

Виноградівська громада – 53%;

Тячівська громада – 50%.

– За такої динаміки медична система Закарпаття через короткий проміжок часу опиниться у надважкому стані. Це при тому, що лікарі і персонал медичних закладів, лабораторних центрів і так працюють у небезпечних умовах з підвищеним ризиком, – наголосив голова ОДА.

Коронавірус в Україні

Станом на 8 лютого кількість хворих на коронавірус збільшилась на 2 141 випадок, загалом з початку пандемії в Україні зареєстровано – 1 246 990 випадків.

Одужало 2 697 осіб, померло – 45.

Джерело: Анатолій Полосков