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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Реанімації переповнені: на Закарпатті завантаженість Covid-ліжок на межі

На Закарпатті завантаженість ліжок для хворих на коронавірус перетнула граничний рівень. Про це у своєму Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков та закликав до відповідальності.

Коронавирус в Украине

За свідченням Полоскова, завантаженість ліжок в палатах інтенсивної терапії така:

  • Виноградівська громада – 100%;
  • Берегівська громада – 100%;
  • Рахівська громада – 100%;
  • Ужгородська, Мукачівська, Тячівська, Іршавська громади – 50 – 70%.
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Зайнятість ліжок із підведеним киснем:

  • Рахівська громада – 100%;
  • Іршавська громада – 92%;
  • Виноградівська громада – 53%;
  • Тячівська громада – 50%.

– За такої динаміки медична система Закарпаття через короткий проміжок часу опиниться у надважкому стані. Це при тому, що лікарі і персонал медичних закладів, лабораторних центрів і так працюють у небезпечних умовах з підвищеним ризиком, – наголосив голова ОДА.

Коронавірус в Україні

Станом на 8 лютого кількість хворих на коронавірус збільшилась на 2 141 випадок, загалом з початку пандемії в Україні зареєстровано – 1 246 990 випадків.

Одужало 2 697 осіб, померло – 45.

Джерело: Анатолій Полосков

Фото: Depositphotos

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