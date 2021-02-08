На Закарпатті завантаженість ліжок для хворих на коронавірус перетнула граничний рівень. Про це у своєму Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков та закликав до відповідальності.
За свідченням Полоскова, завантаженість ліжок в палатах інтенсивної терапії така:
- Виноградівська громада – 100%;
- Берегівська громада – 100%;
- Рахівська громада – 100%;
- Ужгородська, Мукачівська, Тячівська, Іршавська громади – 50 – 70%.
Зайнятість ліжок із підведеним киснем:
- Рахівська громада – 100%;
- Іршавська громада – 92%;
- Виноградівська громада – 53%;
- Тячівська громада – 50%.
– За такої динаміки медична система Закарпаття через короткий проміжок часу опиниться у надважкому стані. Це при тому, що лікарі і персонал медичних закладів, лабораторних центрів і так працюють у небезпечних умовах з підвищеним ризиком, – наголосив голова ОДА.
Коронавірус в Україні
Станом на 8 лютого кількість хворих на коронавірус збільшилась на 2 141 випадок, загалом з початку пандемії в Україні зареєстровано – 1 246 990 випадків.
Одужало 2 697 осіб, померло – 45.
Джерело: Анатолій Полосков