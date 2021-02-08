Вакцинація проти Covid-19 в Україні може бути відтермінована від 3 до 6 місяців для тих, хто вже перехворів на коронавірус.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю. Він зазначив, що перенесений Covid-19 не є протипоказанням до вакцинації.

– Тому, коли ми говоримо про те, що може бути рекомендація про відстрочення щеплення на 3-6 місяців людям, які перехворіли, – ми говоримо про обмежений доступ до вакцини. І коли треба вибрати, кому з медичних працівників потрібно зробити щеплення, то в першу чергу зробимо щеплення того, у кого в анамнезі немає перенесеної хвороби, – наголосив Ляшко.

Також він додав, що люди без імунітету не мають захисту від коронавірусу, а ті, хто вже перехворів можуть бути захищені від захворювання 3-6 місяців.