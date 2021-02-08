Вакцинація проти Covid-19 в Україні може бути відтермінована від 3 до 6 місяців для тих, хто вже перехворів на коронавірус.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю. Він зазначив, що перенесений Covid-19 не є протипоказанням до вакцинації.
– Тому, коли ми говоримо про те, що може бути рекомендація про відстрочення щеплення на 3-6 місяців людям, які перехворіли, – ми говоримо про обмежений доступ до вакцини.
І коли треба вибрати, кому з медичних працівників потрібно зробити щеплення, то в першу чергу зробимо щеплення того, у кого в анамнезі немає перенесеної хвороби, – наголосив Ляшко.
Також він додав, що люди без імунітету не мають захисту від коронавірусу, а ті, хто вже перехворів можуть бути захищені від захворювання 3-6 місяців.
Ляшко додав, що у лютому вакцина вже буде в Україні й медики, як і інші люди, які мають щеплюватися найпершими, можуть вакцинуватися за бажанням, якщо вони перехворіли на Covid-19.
– В Україні дозволятиметься робити щеплення тим, хто вже перехворів на коронавірус, – сказав лікар.
Вакцинація в Україні
Вакцинація від коронавірусу в Україні відбуватиметься у п’ять етапів. Одне з найголовніших завдань – зробити щеплення щонайменше половині населення – 21 млн українців.
За словами Степанова, кампанія вакцинації може затягнутися до першого кварталу 2022 року. До першого етапу вакцинації входить близько 370 тис. людей.
А під час другого етапу щеплення планують зробити близько 2,5 млн людей, під час третього – 7,2 млн, четвертого – 11 млн.