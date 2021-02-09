З початком вакцинації від Covid-19 серед деяких людей, які щепились препаратом Moderna, спостерігають побічні реакції організму: набряк у місці ін’єкції, головний біль, алергія.

Нещодавно стало відомо про ще одну побічну реакцію – велику червону пляму навколо місця ін’єкції.

Медичні експерти відносять ефект “ковідної руки” до відстрочених реакцій гіперчутливості. Це означає, що реакція на препарат на шкірі з’являється лише через деякий час після уколу.

– Це алергічна реакція, яка виникає після ін’єкції. З’являється набряк і почервоніння в місці уколу. Деякі люди, у яких був ефект “ковідної руки”, також повідомляли про свербіння в ураженому місці і біль, коли до нього торкаєшся, – зазначила доктор медицини, сертифікований дерматолог Дебра Джаліман.

“Ковідна рука” може з’явитися від п’ятого до дев’ятого дня після щеплення вакциною Moderna. Червона пляма на руці може досягати 12-15 см в діаметрі та боліти.

Водночас інші побічні реакції від вакцин від коронавірусу зазвичай проявляються протягом одного-двох днів після ін’єкції.

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Доктор і професор медицини Гарвардської медичної школи Кім Блюменталь стверджує, що вже бачила багато проявів цього ефекту. Але офіційно повідомлення про “ковідні руки” зареєстрували у 14 вакцинованих від Covid-19 людей.

Доктор Джаліман стверджує, що почервоніння має зникнути в період від 24 годин до тижня. Вона також наголосила, що червона пляма на руці не несе загрози.

– Причини ефекту поки не зрозумілі, але це не повинно відштовхувати людей від вакцини Moderna. Важко зрозуміти, чому організм так реагує, – додала доктор Джаліман.

Вакцина Moderna

У ВООЗ зазначають, що ефективність вакцини Moderna становить приблизно 92%, починаючи з 14 днів після першої дози.

Робити щеплення вакциною від Moderna можна представникам медперсоналу, пенсіонерам. Вона безпечна для людей, у яких є супутні захворювання: гіпертонія, діабет, астма, хвороби легенів, печінки або нирок, а також хронічні інфекції.

У ВООЗ не рекомендують вакцинуватися речовиною від Moderna вагітним жінкам, дітям до 18 років, людям з алергією на будь-які компоненти вакцини і пенсіонерам зі слабким здоров’ям.

Джерело: Health