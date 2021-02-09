В Україні можна отримати медичні послуги для лікування людей, які мають хронічні захворювання нирок п’ятої стадії. Таку послугу надає програма медичних гарантій НСЗУ, за якою медичні послуги виконують методом гемодіалізу в амбулаторних умовах.

У Національній службі здоров’я України зазначають, що договір на амбулаторне лікування методом гемодіалізу мають 85 закладів, серед них два приватних.

Оплачувати послуги за новим пакетом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах буде НСЗУ з липня цього року.

Як отримати безоплатне лікування

Для того, щоб отримати безоплатне лікування пацієнту необхідно мати направлення лікаря-нефролога або дитячого лікаря-нефролога, та звернутись до медичного закладу, який надає такі послуги.

Також хворому потрібно брати направлення на першу процедуру в межах лікування в одному закладі, оскільки воно буде дійсне на необмежено кількість лікувальних заходів.

У разі якщо пацієнт звертається до медзакладу у невідкладному стані, або ж пацієнта привозить швидка, лікарі нададуть йому допомогу без направлення. І незалежно від того, чи має він декларацію з сімейним лікарем.

Пацієнт, який потребує лікування зможе без катастрофічних фінансових витрат зробити всі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження в межах процедури, а також отримати лікарські засоби, закрема, препарати заліза, еритропоетин, антитромботичні та інші лікарські засоби.

Міністерство охорони здоров’я запускає програму медичних гарантій з 1 квітня 2021 року, яка покриватиме витрати на хіміотерапію та інші медичні послуги для онкохворих.

До програми входитиме лікування хіміотерапевтичне лікування і супровід пацієнтів з онкологічними, гематологічними та онкогематологічними захворюваннями.