PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Хронічні хвороби нирок: як українцям отримати безкоштовну медичну допомогу

В Україні можна отримати медичні послуги для лікування людей, які мають хронічні захворювання нирок п’ятої стадії. Таку послугу надає програма медичних гарантій  НСЗУ, за якою медичні послуги виконують методом гемодіалізу в амбулаторних умовах.

лікування нирок

У  Національній службі здоров’я України зазначають, що договір на амбулаторне лікування методом гемодіалізу мають 85 закладів, серед них два приватних.

Оплачувати послуги за новим пакетом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах буде НСЗУ з липня цього року.

Читайте
Інсульт помолодшав: симптоми та де надають допомогу

Як отримати безоплатне лікування

Для того, щоб отримати безоплатне лікування пацієнту необхідно мати направлення лікаря-нефролога або дитячого лікаря-нефролога, та звернутись до медичного закладу, який надає такі послуги.

Також хворому потрібно брати направлення на першу процедуру в межах лікування в одному закладі, оскільки воно буде дійсне на необмежено кількість лікувальних заходів.

У разі якщо пацієнт звертається до медзакладу у невідкладному стані, або ж пацієнта привозить швидка, лікарі нададуть йому допомогу без направлення. І незалежно від того, чи має він декларацію з сімейним лікарем.

Пацієнт, який потребує лікування зможе без катастрофічних фінансових витрат зробити всі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження в межах процедури, а також отримати лікарські засоби, закрема, препарати заліза, еритропоетин, антитромботичні та інші лікарські засоби.

Міністерство охорони здоров’я запускає програму медичних гарантій з 1 квітня 2021 року, яка покриватиме витрати на хіміотерапію та інші медичні послуги для онкохворих.

До програми входитиме лікування хіміотерапевтичне лікування і супровід пацієнтів з онкологічними, гематологічними та онкогематологічними захворюваннями.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору