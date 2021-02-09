У Тель-Авіві почали вакцинувати від Covid-19 іноземців та людей, які здобувають статус біженців.

Безкоштовні щеплення почали робити 9 лютого. Через це біля центрів вакцинації на півдні міста утворилися черги. В перший день цієї програми серед іноземців від Covid-19 вакцинувались громадяни Філіппін, Молдови та Нігерії.

Речник муніципалітету Тель-Авіва Ейтан Шварц заявив, що відповідальність уряду – вакцинувати всіх, хто перебуває в межах кордону країни.

Ізраїль вже отримав понад 3,5 млн перших доз вакцини Pfizer від Covid-19 і майже 2,1 млн – другої дози. В країні також схвалено вакцину компанії Moderna.

Влада почала пом’якшувати обмеження, які діяли понад місяць, щоб зменшити поширення хвороби. Проте захворюваність в Ізраїлі залишається на високому рівні.

З початку пандемії в країні було зафіксовано понад 700 тис. випадків зараження на коронавірус, 5,1 тис. осіб померли.

Вакцинація в Ізраїлі

Згідно з даними сервісу Covid-vaccinations, Ізраїль очолює світовий рейтинг інтенсивності вакцинації від коронавірусу.

З 4 лютого у країні почали вакцинувати підлітків від 16 років. Раніше дітям (особам, яким немає 18 років) не робили щеплень, оскільки пацієнти такого віку не залучалися до випробувань препаратів проти Covid-19.

Джерело: Associated Press