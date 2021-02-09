У Франції розробили альтернативний тест на коронавірус, який можна зробити за допомогою смартфону, пристрою схожого на USB-накопичувач та смужки для зразка з носа.

Новий тест представили науковці з Лілльського університету. Щоб перевірити організм на наявність Covid-19 потрібно на спеціальний USB-накопичувач покласти одноразову смужку для зразка з носа. А сам накопичувач під’єднати до смартфона.

– Поки система працює лише з мазками з носа, тому ми рекомендуємо, щоб пробу взяв медичний працівник. Ми також працюємо над тим, щоб система могла робити тест за слиною, тоді людина зможе без допомоги медиків зробити тест, – розповіла одна з розробниць тесту Сабіна Шунеріц.

Спеціальний датчик у накопичувачі може реагувати на спайк-протеїни коронавірусу. Наявність спайк-протеїнів змінює силу електричного сигналу на електродах, що дозволяє діагностувати хворобу.

Результат тесту потрібно чекати 10 хв. Він одразу висвітиться на екрані телефону разом із графіком та цифровими показниками.

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Розробники зазначають, що тест-система у 88% випадків показувала однаковий результат зі звичайними ПЛР-тестами.

Тест на пневмонію

Нещодавно у Великій Британії науковці створили ДНК-тест для швидкого виявлення вторинних інфекцій у пацієнтів з коронавірусом. Він за 4 години може виявити пневмонію.

Науковці стверджують, що зазвичай підтвердити пневмонію у пацієнтів з Covid-19 складно, адже зразки бактерій, які у них беруть, необхідно вирощувати в лабораторії, що займає багато часу. А новий тест одразу виявляє ДНК різних патогенів, що дозволяє проводити швидке і точне тестування.

Джерело: France Info