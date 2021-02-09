Як позбутися прищів на обличчі і тілі – поради косметолога

Акне або, як кажуть у народі, прищі – одне з найпоширеніших захворювань як дітей, так і дорослих. Вони часто завдають дискомфорту і навіть білю. Але найголовніше, запалена шкіра виглядає нездоровою та непривабливою, що може позначитися на моральному стані людини.

Факти ICTV поспілкувалися з досвідченим дерматологом, трихологом, та косметологом, головним лікарем клініки естетичної медицини Lege Arts Анною Довгополою про причини виникнення прищів та шляхи боротьби з захворюванням шкіри.

Причини виникнення прищів

Гормональні зміни

Сальні залози чутливі до дії статевих гормонів. З початком статевого дозрівання, а також у другій фазі менструального циклу можуть з’являтись відкриті та закриті комедони.

Крім того, якщо у людини синдром полікістозних яєчників і є підвищення рівня андрогенів в організмі, це також може бути причиною появи акне.

– Андрогени впливають на сальні залози, викликаючи посилене вироблення шкірного сала, його склад змінюється, розмір самої залози збільшується і відбувається закупорка, що призводить до розвитку Cutibacterium acnes і запалення, – зазначила лікар.

Також Довгопола стверджує, що захворювання шлунково-кишкового тракту також погіршують стан шкіри.

Неправильний догляд за шкірою

Регулярне і ретельне очищення – це важливий крок у догляді за шкірою, що схильна до висипань, але агресивні засоби на основі мила та занадто гаряча вода можуть порушити природний баланс шкіри та загострити симптоми.

Деякі засоби по догляду за шкірою та косметика мають жирну текстуру та є комедогенними (а отже закупорюють пори і викликають висипання), що призводить до утворення прищів.

Харчування

Більшість вчених погоджуються з тим, що продукти з високим глікемічним індексом та молочні продукти можуть погіршити стан проблемної шкіри.

Косметолог наголошує, що висипання на шкірі також пов’язані із надмірним вживанням простих вуглеводів, фаст-фуду та продуктів, які стимулюють роботу сальних залоз.

Погані звички

Куріння, алкоголь негативно впливають на стан організму та на стан шкіри в цілому. Крім того, поширена звичка чіпати обличчя брудними руками під час роботи за комп’ютером чи у телефоні, призводить до накопичення бактерій у порах, що провокує запалення.

Чи можливо позбутися прищі в домашніх умовах

Багато хто не надає серйозного значення наслідкам акне. Люди починають лікуватися самостійно, часто різними народними методами, порадами з форумів, подруг або рекламою. Водночас вони віддаляються від одужання на довгі місяці або роки, стверджує Анна Довгопола.

– Тому я всім рекомендую своєчасно звертатися за кваліфікованою допомогою. Це дозволить вам уникнути помилок в псевдолікуванні і усміхнутися своєму відображенню в дзеркалі, – наголосила косметолог.

Найпоширеніша помилка – деякі вважають, що ще рано починати лікування, деякі – що це “підліткові прищі” і вони самі пройдуть або “зроблю пару чисток, курс пілінгів у косметолога, і все пройде”.

Вугрову хворобу необхідно лікувати за появи перших симптомів. Навіть якщо це дитина 11-12 років, в разі появи висипань необхідно звернутися до лікаря, який підбере лікування відповідно до віку.

Завдяки ранньому зверненню вдається уникнути наслідків вугрової хвороби, так званого симптомокомплексу постакне:

разширені пори;

інфільтровані плями;

рубці (атрофічні, гіпертрофічні);

гіперпігментація.

Постакне – наслідки акне, які зберігаються після вугрової хвороби. Вони залишаються на тривалий час, а подекуди й на все життя.

Коли варто звернутися до лікаря

Дерматолог запевняє, що якщо у людини стабільно кілька місяців присутні висипання і немає ніяких покращень, то у такому випадку варто звернутися до лікаря-дерматолога. Також, якщо у людини важка стадія акне, або ж пацієнт вже у зрілому віці і у нього є висипання.

– Коли ви прийдете до лікаря, то він обов’язково збере анамнез, призначить всі необхідні аналізи, складе програму домашнього догляду за шкірою, призначить зовнішню та внутрішню терапію, а також дасть рекомендації щодо режиму харчування, – стверджує Довгопола.

Як обрати дерматолога

Під час вибору лікаря-дерматолога звертайте увагу на досвід роботи. Також важливо, щоб лікар постійно підвищував кваліфікацію та відвідував конференції. Крім того, прочитайте відгуки про лікаря, до якого хочете прийти на консультацію.

– Обстеження та призначення з боку лікаря повинні бути комплексними, які я описала вище, а не один крем або бовтанка, – підкреслила косметолог.

Як правильно доглядати за шкірою, щоб уникнути прищів

Догляд за шкірою повинен бути комплексний і регулярний – це гель або пінка для вмивання, лосьйон і крем за типом шкіри два рази на день.

– Це не повинна бути косметика з мас-маркету, варто звернути увагу на косметику аптечного сегмента або професійну, яку підбере вам косметолог, – каже Довгопола.

Старайтесь дезінфікувати телефон мінімум 2-3 рази на день та не притуляти його до обличчя. Слід змінювати маску кожні дві години, або ж зробити її з марлі, під якою шкіра дихатиме, а маска не натиратиме.

Також стежте за харчуванням, краще обмежити такі продукти, як: фаст-фуд, солодкі газовані напої та солодощі. Уникайте стресів, намагайтеся вчасно лягати спати і висипайтесь, і тоді ваша шкіра скаже Вам спасибі!

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