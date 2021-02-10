Науковці дослідили роль білка GFI1 у розвитку волоскових клітин, які життєво важливі для слуху.

Дослідники з Медичної школи Університету Меріленда (UMSOM) визначили, що слух залежить від правильного функціонування спеціалізованих клітин внутрішнього вуха – волоскових клітин. Коли ці клітини не розвиваються належним чином або пошкоджуються, то це призводить до втрати слуху.

Для вивчення експресії генів у волоскових клітинах лікарі використовували генетично модифікованих новонароджених мишей, у яких немає білка GFI1.

Науковці зробили висновок, що під час відсутності цього життєво важливого білка ембріональні волоскові клітини не можуть розвиватися і ставати повністю функціональними дорослими клітинами.

– Ці відновлювальні методи потенційно можуть бути використані пацієнтами, які втратили слух через вік або фактори навколишнього середовища, як дія гучного шуму, — зазначила доктор медичних наук Ронна Герцау.

За словами Герцау, нині деякі дослідницькі групи тестують білки GFI1, щоб визначити, чи можна їх використовувати для відновлення втрачених волоскових клітин і відновлення слуху в цілому.

Чутливі клітини до Альцгеймера

Деякі нейрони людського мозку помирають першими або проявляють підвищену вразливість до хвороби Альцгеймера. Це відкриття у майбутньому може допомогти розробити методи лікування захворювання.

Також науковці визначили, що одними з найважливіших клітин у мозку є астроцити, які регулюють активність нейронів і захищають мозок від хвороб та інфекцій. Під час дослідів вони показали більшу активність під час виникнення захворювання в головному мозку.

Джерело: SciTechDaily