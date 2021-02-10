Відтепер всі випадки Covid-19 та підозри на нього медики фіксуватимуть в електронній формі.

Медичні працівники мають заповнювати електронні відомості замість паперових, повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

На думку Ярослава Кучера, це дасть змогу покращити якість даних статистики, адже інформація передаватиметься миттєво, з нею буде легше працювати та систематизувати її.

Заступник міністра зазначає, що ці правила вводяться на період карантину та наступні 30 днів після його скасування.

Веб-портал про вакцинацію

В лютому МОЗ запускає сайт з інформацією про коронавірус. Через цей веб-портал можна буде записатись на щеплення та дізнатись дані про статистику провакцинованих, побачити карту щеплень від МОЗ та прочитати інформацію про самі вакцини.