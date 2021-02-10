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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Дані про хворих на Covid-19 фіксуватимуть в електронній формі – МОЗ

Відтепер всі випадки Covid-19 та підозри на нього медики фіксуватимуть в електронній формі. 

девушка работает на компьютере

Медичні працівники мають заповнювати електронні відомості замість паперових, повідомив на брифінгу  заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

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На думку Ярослава Кучера, це дасть змогу покращити якість даних статистики, адже інформація передаватиметься миттєво, з нею буде легше працювати та систематизувати її.

Заступник міністра зазначає, що ці правила вводяться на період карантину та наступні 30 днів після його скасування.

Веб-портал про вакцинацію

В лютому МОЗ запускає сайт з інформацією про коронавірус. Через цей веб-портал можна буде записатись на щеплення та дізнатись дані про статистику провакцинованих, побачити карту щеплень від МОЗ та прочитати інформацію про самі вакцини.

Фото: Pixabay

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