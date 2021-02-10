В Україні кілька днів не припиняються снігопади. Після них синоптики прогнозують зниження температури та попереджають про ожеледицю на дорогах.
У цей період стає небезпечним пересування вулицями і без спеціальних знань не обійтися.
Факти ICTV склали список правил підготовки та поведінки під час ожеледиці.
- Заздалегідь поставте на підошви та підбори так звані кригоступи. Є кілька способів: прикріпіть на підбори перед виходом з дому шматок поролону або лейкопластиру; натріть наждачним папером підошву перед виходом, а краще – прикріпіть його на підошву. Також можна намастити підошву клеєм Момент і поставити взуття на пісок.
- Краще купувати взуття з підошвою з мікропористої або іншої м`якої основи і без великих підборів.
- Ходити потрібно неспішно, ступаючи на всю підошву.
- Не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, а й важчих травм, особливо переломів.
- Обходьте металеві кришки люків. Дуже часто вони покриті льодом.
- Не перебігайте дорогу під час снігопаду і в ожеледицю. Пам’ятайте, що в цей період значно збільшується гальмівний шлях машини, і падіння перед автомобілем, який рухається, приводить як мінімум до каліцтв, а можливо, і до загибелі.
- Дуже небезпечні прогулянки в ожеледицю у нетверезому стані.
- Тримайтеся подалі від будинків – ближче до середини тротуару, щоб на вас не впала бурулька.
- Якщо ви впали і через деякий час відчули біль у голові, нудоту, біль у суглобах, якщо утворилися пухлини – терміново зверніться в травмпункт, інакше можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками.
Список травмпунктів Києва, куди можна звернутися за допомогою.
Голосіївський район
Травмпункт центральної поліклініки Голосіївського району
- Графік роботи: цілодобово
- Адреса: просп. Голосіївський, 59А
- Телефон: 044 257 3269
Дарницький район
Київська міська клінічна лікарня №1
- Графік роботи: цілодобово
- Адреса: Харківське шосе, 121
- Телефон: 044 562 5762
Солом’янський район
Київська міська клінічна лікарня №6
- Графік роботи: цілодобово
- Адрес: вул. Стражеска, 6а
- Телефон: 044 497 7070
Деснянський район
Поліклініка № 2 Деснянського району
- Графік роботи: цілодобово
- Адрес: вул. Теодора Драйзера, 19
- Телефон: 044 515 8852
Святошинський район
Київська міська клінічна лікарня №7
- Графік роботи: цілодобово
- Адрес: вул. Михайла Котельникова 95
- Телефон: 044 424 7471
Печерський район
Київська міська клінічна лікарня №17
- Графік роботи: цілодобово
- Адрес: Лабораторний провулок, 20
- Телефон: 044 528 7583
Під час погіршення погодних умов важливо берегти своє здоров’я та не переохолоджуватися, щоб не захворіти.
Факти ICTV склали список порад, які допоможуть уникнути переохолодження та обмороження взимку.