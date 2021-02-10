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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Снігопади та перепади температури: як не впасти під час ожеледиці

В Україні кілька днів не припиняються снігопади. Після них синоптики прогнозують зниження температури  та попереджають про ожеледицю на дорогах.

Ожеледь

У цей період стає небезпечним пересування вулицями і без спеціальних знань не обійтися.

Факти ICTV склали список правил підготовки та поведінки під час ожеледиці.

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  • Заздалегідь поставте на підошви та підбори так звані кригоступи. Є кілька способів: прикріпіть на підбори перед виходом з дому шматок поролону або лейкопластиру; натріть наждачним папером підошву перед виходом, а краще – прикріпіть його на підошву. Також можна намастити підошву клеєм Момент і поставити взуття на пісок.
  • Краще купувати взуття з підошвою з мікропористої або іншої м`якої основи і без великих підборів.
  • Ходити потрібно неспішно, ступаючи на всю підошву.
  • Не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, а й важчих травм, особливо переломів.
  • Обходьте металеві кришки люків. Дуже часто вони покриті льодом.
  • Не перебігайте дорогу під час снігопаду і в ожеледицю. Пам’ятайте, що в цей період значно збільшується гальмівний шлях машини, і падіння перед автомобілем, який рухається, приводить як мінімум до каліцтв, а можливо, і до загибелі.
  • Дуже небезпечні прогулянки в ожеледицю у нетверезому стані.
  • Тримайтеся подалі від будинків – ближче до середини тротуару, щоб на вас не впала бурулька.
  • Якщо ви впали і через деякий час відчули біль у голові, нудоту, біль у суглобах, якщо утворилися пухлини – терміново зверніться в травмпункт, інакше можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками.
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Список травмпунктів Києва, куди можна звернутися за допомогою.

Голосіївський район

Травмпункт центральної поліклініки Голосіївського району

  • Графік роботи: цілодобово
  • Адреса: просп. Голосіївський, 59А
  • Телефон: 044 257 3269

Дарницький район

Київська міська клінічна лікарня №1

  • Графік роботи: цілодобово
  • Адреса: Харківське шосе, 121
  • Телефон: 044 562 5762

Солом’янський район

Київська міська клінічна лікарня №6

  • Графік роботи: цілодобово
  • Адрес: вул. Стражеска, 6а
  • Телефон:  044 497 7070

Деснянський район

Поліклініка № 2 Деснянського району 

  • Графік роботи: цілодобово
  • Адрес: вул. Теодора Драйзера, 19
  • Телефон: 044 515 8852

Святошинський район

Київська міська клінічна лікарня №7

  • Графік роботи: цілодобово
  • Адрес: вул. Михайла Котельникова 95
  • Телефон: 044 424 7471

Печерський район

Київська міська клінічна лікарня №17

  • Графік роботи: цілодобово
  • Адрес: Лабораторний провулок, 20
  • Телефон: 044 528 7583

Під час погіршення погодних умов важливо берегти своє здоров’я та не переохолоджуватися, щоб не захворіти.

Факти ICTV склали список порад, які допоможуть уникнути переохолодження та обмороження взимку.

Фото: Dreamstime

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