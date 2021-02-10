В Україні кілька днів не припиняються снігопади. Після них синоптики прогнозують зниження температури та попереджають про ожеледицю на дорогах.

У цей період стає небезпечним пересування вулицями і без спеціальних знань не обійтися.

Факти ICTV склали список правил підготовки та поведінки під час ожеледиці.

Заздалегідь поставте на підошви та підбори так звані кригоступи. Є кілька способів: прикріпіть на підбори перед виходом з дому шматок поролону або лейкопластиру; натріть наждачним папером підошву перед виходом, а краще – прикріпіть його на підошву. Також можна намастити підошву клеєм Момент і поставити взуття на пісок.

Краще купувати взуття з підошвою з мікропористої або іншої м`якої основи і без великих підборів.

Ходити потрібно неспішно, ступаючи на всю підошву.

Не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, а й важчих травм, особливо переломів.

Обходьте металеві кришки люків. Дуже часто вони покриті льодом.

Не перебігайте дорогу під час снігопаду і в ожеледицю. Пам’ятайте, що в цей період значно збільшується гальмівний шлях машини, і падіння перед автомобілем, який рухається, приводить як мінімум до каліцтв, а можливо, і до загибелі.

Дуже небезпечні прогулянки в ожеледицю у нетверезому стані.

Тримайтеся подалі від будинків – ближче до середини тротуару, щоб на вас не впала бурулька.

Якщо ви впали і через деякий час відчули біль у голові, нудоту, біль у суглобах, якщо утворилися пухлини – терміново зверніться в травмпункт, інакше можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками.

Список травмпунктів Києва, куди можна звернутися за допомогою.

Голосіївський район

Травмпункт центральної поліклініки Голосіївського району

Графік роботи: цілодобово

Адреса: просп. Голосіївський, 59А

Телефон: 044 257 3269

Дарницький район

Київська міська клінічна лікарня №1

Графік роботи: цілодобово

Адреса: Харківське шосе, 121

Телефон: 044 562 5762

Солом’янський район

Київська міська клінічна лікарня №6

Графік роботи: цілодобово

Адрес: вул. Стражеска, 6а

Телефон: 044 497 7070

Деснянський район

Поліклініка № 2 Деснянського району

Графік роботи: цілодобово

Адрес: вул. Теодора Драйзера, 19

Телефон: 044 515 8852

Святошинський район

Київська міська клінічна лікарня №7

Графік роботи: цілодобово

Адрес: вул. Михайла Котельникова 95

Телефон: 044 424 7471

Печерський район

Київська міська клінічна лікарня №17

Графік роботи: цілодобово

Адрес: Лабораторний провулок, 20

Телефон: 044 528 7583