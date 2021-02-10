Принц Уельський Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська Камілла зробили щеплення від Covid-19.

Про це повідомила прес-служба канцелярії принца Чарльза 10 лютого.

– Принц Уельський і герцогиня Корнуольська отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, – зазначили у прес-службі.

Королівські особи були серед 12,6 млн людей у ​​Великій Британії, які отримали принаймні одну дозу вакцини.

Подробиці про те, де вакцинувалося подружжя немає. Також невідомо, яку вакцину отримали принц Чарльз і Камілла, чи були вони щеплені разом.

Принц Чарльз з дружиною чекали своєї черги, адже спочатку вакцинували тільки медпрацівників і людей, які віком від 80 років.

У березні 2020 року принц перехворів на коронавірус у легкій формі. Водночас герцогиня не захворіла на Covid-19.

У Великій Британії масова вакцинація почалася 8 грудня. Жителям країни роблять щеплення препаратами американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech, а також британсько-шведської компанії AstraZeneca.

До слова, 8 січня королева Великої Британії Єлизавета II та її чоловік герцог Единбурзький Філіп зробили щеплення вакциною від коронавірусу.

Вакцинацію подружжю зробив королівський лікар у Віндзорському замку, де Єлизавета II перебуває з початку листопада після введення в Англії строгих обмежень на тлі поширення коронавірусу.

Джерело: BBC