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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Чому дорослим не варто відмовлятися від глютену і лактози – пояснення лікаря

Дорослим не потрібно відмовлятися від глютену чи лактози, якщо організм їх нормально сприймає. У цьому переконує лікар-гастроентеролог Євгенія Белінська у програмі Є здорове питання.

здорове харчування

– Якщо немає непереносимості або харчової алергії, то відмовлятися від глютену і лактози не потрібно. Оскільки у такий спосіб ми навпаки вводимо себе у дефіцитний стан. Наприклад, теж саме молоко – чудове джерело кальцію, тому від відмови від цього продукту без показань не варто чекати чогось хорошого, – говорить лікар.

Євгенія Белінська також пояснює, якщо у людини не виникає будь-яких неприємних відчуттів після вживання молока або продуктів, які містять глютен, то, найімовірніше, проблем з їхнім засвоєнням немає.

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Також лікар застерігає, що популярний зараз генетичний тест на лактозу не інформативний і не дозволяє поставити пацієнту діагноз, що у нього непереносимість цього компоненту.

Якщо ж хочеться позбутися кількох зайвих кілограмів, то не варто відразу відмовлятися від продуктів, які містять необхідні елементи для нормальної роботи організму.

Поради дієтоголога, як безпечно схуднути за місяць вдома, – читайте у нашому матеріалі.

Фото: Unsplash

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