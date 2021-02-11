Популярна зараз програма детоксикації організму шкідлива для шлунково-кишкового тракту. Крім того, якщо людина не стежить за своїм раціоном, то жодна так звана чистка їй не допоможе.

Про це розповіла лікар-гастроентеролог Євгенія Белінська Фактам ICTV у програмі Є здорове питання.

– У нас є видільна система органів, серед яких нирки, печінка, лімфатична система, які виводять з організму надлишок води, продукти обміну речовин, солі, а також отруйні речовини. Тому, для чого люди вживають якісь трави, таблетки чи ставлять крапельниці з вітамінами і називають це детоксом – мені не зовсім зрозуміло, – пояснює лікар.

Євгенія Белінська зазначає, що здоров’я людини – це щоденна робота. Тому потрібно стежити за правильним харчуванням і мати помірні фізичні навантаження.

Є навіть список продуктів, які допомагають організму позбутися токсинів. Зокрема, до них належить зелений чай, який допомагає підтримувати печінку здоровою. А от спаржа містить речовини, важливі для здоров’я травного тракту.