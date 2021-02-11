Чим відрізняється диклоберл від диклофенаку

Нині існує різноманітна кількість препаратів, які здатні усунути біль та запальні процеси. Диклоберл та Диклофенак – одні з найпопулярніших препаратів. Вони містять активну речовину диклофенак натрію, а також вони належать до однієї групи медикаментів, але володіють індивідуальними особливостями.

Особливості Диклоберла

Диклоберл належить до групи нестероїдних протизапальних препаратів. Його виробляє німецька компанія Берлін-Хемі АГ.

Препарат доступний у формі ін’єкцій, драже, таблеток, капсул, крапель, супозиторіїв.

Диклоберл має протизапальну, знеболювальну, жарознижувальну і протинабрякову дію.

Основні показання до застосування:

ревматоїдні ураження сполучної тканини;

хвороба Бехтерева;

подагра;

дегенеративно-дистрофічні ураження суглобів;

посттравматичні болі кістково-м’язової системи;

поразка периферичних нервів;

біль у м’язах;

патології органів малого таза, наприклад: альгодисменорея, простатит;

лихоманка, висока температура;

больові синдроми, наприклад, при ракових захворюваннях, бурситах, радикулітах.

Читайте ВООЗ назвала ефективні ліки від коронавірусу

Особливості Диклофенака

Диклофенак – ліки групи нестероїдних протизапальних препаратів. Випускається різними виробниками. Основна складова препарату – диклофенак натрію.

Доступний у формі таблеток, гелю, супозиторій, ін’єкційних розчинів, нашкірних спреїв, крапель. Залежно від форми випуску, виробника і цілей застосування діюча речовина має різні дозування.

Ліки мають знеболювальний, протинабряковий, протизапальний, жарознижувальний ефект.

Основні показання до застосування:

помірні болі на фоні запальних, артрозних і посттравматичних уражень, наприклад, ішіас, невралгії, різні види артритів, зубні болі;

виражені запальні і дегенеративні зміни в опорно-руховому апараті, наприклад, ревматоїдний артрит, пошкодження зв’язок;

оториноларингичні захворювання;

больові синдроми при онкологічних захворюваннях, а також у післяопераційний і посттравматичний період;

терапія неінфекційних уражень очей, хірургія очі;

лихоманка.

Спільні характеристики препаратів

Диклоберл та Диклофенак застосовують для усунення болю та больових синдромів. Також препарати усувають неінфекційні ураження суглобів, кістково-м’язових тканин, внутрішніх органів і шкіри. Також лікарі можуть їх призначити під час лихоманки та підвищеної температури.

За словами фармацевта Катерини Самошиної, побічні реакції у препаратів однакові, адже до їхнього складу входить діюча речовина диклофенак натрію.

Фармацевт стверджує, що препарати можуть викликати: тромбоцитопенію, анемію, гіперчутливість, анафілактичні та анафілактоїдні реакції, психічні порушення, головний біль, порушення пам’яті, тремор, асептичний менінгіт, розлади смаку, інсульт, відчуття серцебиття, біль у грудях, серцеву недостатність, інфаркт міокарда, біль у животі, висипання, гостру ниркову недостатність.

Дані клінічних досліджень та епідеміологічні дані свідчать про підвищений ризик тромботичних ускладнень (як інфаркт міокарда чи інсульт), пов’язаних із застосуванням Диклофенаку, зокрема у високих терапевтичних дозах (150 мг на добу) та під час тривалого застосування.

Відмінності в характеристиці препаратів

У препаратів різні виробники. Диклоберл виробляють у різних формах та дозуваннях, а Диклофенак виготовляють згідно з єдиним стандартом групою Менаріні, в яку входить Берлін-Хемі.

Диклоберл – менш шкідливий для організму та навіть перешкоджає тромбоутворенню. А Диклофенак навпаки здатний викликати тромбози. Але, в разі короткочасного лікування, останній більш вигідний за ціною і різноманітностю сфер застосування, наприклад, гелі для лікування суглобів і краплі під час хірургії очей.

– Різниця між ними в якості, різноманітті лікарських форм та дозувань діючої речовини, в біодоступності, в безпеці. Тут йдеться про вірогідність появи небажаних побічних ефектів, з огляду на те, якої якості сировина використовується для виготовлення препаратів, як основної діючої речовини, так і допоміжних речовин, – зазначила фармацевт.

Ціни на препарати

Вартість пероральної лікарської форми для порівняння:

Диклоберл капсули 100 мг 20 шт. – 125 грн;

Диклофенак табл. 50 мг 30 шт. – 13 грн.

Перед застосуванням ліків варто проконсультуватися з лікарем.

Чи можна поєднувати алкоголь з ліками

Лікарі не рекомендують поєднувати вживання алкоголю та будь-яких лікарських препаратів, зокрема антибіотиків.

Таке поєднання може негативно вплинути на здоров’я людини та значно погіршити її стан. Алкоголь може ліквідовувати властивості лікарських препаратів.

Якщо ж людина не приймає жодних ліків, але у неї фіксуються симптоми захворювання, а саме висока температура, ускладнене дихання, слабкість, їй також варто відмовитися від алкоголю.