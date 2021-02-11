Рентген потроху відходить у минуле, а натомість все більше лікарів рекомендують пацієнтам робити магнітно-резонансну томографію та комп’ютнрну томографію. Обидва види аналізу різні, адже одні органи і системи всередині організму краще видно під час проведення КТ, інші – під час МРТ.

Факти ICTV розкажуть про відмінності між КТ та МРТ, для чого використовують ці методи обстеження та які є протипоказання.

МТ

Магнітно-резонансна томографія – це один з найкращих і найточніших способів діагностики патології в м’яких тканинах організму. Цей метод аналізу застосовують для діагностики змін в м’яких тканинах.

Також МРТ може візуалізувати головний і спинний мозок, а також інші внутрішні органи з високою точністю. Процедура спроможна на ранньому етапі виявити рак, неврологічні розлади або пошкодження опорно-рухового апарату.

МРТ найчастіше застосовують для обстеження хребта і центральної нервової системи.

– Принцип МРТ полягає у резонансі атомів водню в організмі людини на магнітне поле, яке створює томограф, – зазначила лікар-терапевт Євгенія Тимошенко.

Протипоказання: наявність кардіостимулятора та кава-фільтру, металопротезів і металевих уламків, імплантованого слухового апарату, інсулінової помпи, незнімних зубних протезів, коронок.

КТ

Комп’ютерна томографія дає змогу проаналізувати внутрішні структури організму. Там використовують рентгенівське випромінювання для передання зображень структур внутрішніх органів.

Цей метод діагностики може використовуватися для обстеження всіх частин тіла: грудної клітки, живота, таза й кінцівок. Контрастна речовина також може показати стан печінки, підшлункової залози, кишківника, нирок, сечового міхура, надниркових залоз, легенів, серця, дає змогу вивчити кровоносні судини, кістки, мозок і спинний мозок.

КТ не рекомендують проводити частіше ніж раз на шість місяців, за винятном випадків, коли лікар, враховуючи життєві покази, призначив інше.

Протипоказання: вагітність, грудне вигодовування, хронічні захворювання органів і систем у стадії важкої декомпенсації.

У чому різниця між КТ та МРТ

За словами лікаря-терапевта Фаллахі Нуржахан, обидва пристрої зовні справді схожі та слугують для вивчення внутрішнього стану організму людини.

– Але принцип дії відрізняється, адже під час комп’ютерної томографії використовуються рентгенівські промені, а під час магнітно-резонансної томографії – магніти і радіохвилі, – зазначила лікар.

Нуржахан стверджує, що кожен метод демонструє перевагу в конкретних випадках. Але остаточний вибір діагностичного методу має робити лікар, з огляду на початковий діагноз і стан здоров’я.

Щодо впливу на організм, то під час КТ людина отримує дозу рентгенівського випромінювання, але в нових апаратах вона мінімальна. А під час МРТ негативного впливу немає.

Чи потрібно робити рентген або КТ, якщо захворів на Covid-19

Коронавірус часто може провокувати виникнення пневмонії. Іноді пацієнти самовільно йдуть робити комп’ютерну томографію чи рентген, щоб зрозуміти, чи є запалення легень.

Проте лікар-анестезіолог Сергій Дубров запевняє, що не обов’язково робити таку діагностику, оскільки вона не впливає на тактику лікування.